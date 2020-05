Premier Li Keqiang ogłosił, że z powodu pandemii Chiny w tym roku nie będą wskazywać planowanego na ten rok wzrostu gospodarczego.

- Chcę podkreślić, że nie przedstawiamy specyficznego celu wzrostu gospodarczego w tym roku. Dlatego, bo nasz kraj stanie w obliczu pewnych czynników, których rozwój trudno przewidzieć w związku z wielką niepewnością dotyczącą pandemii Covid-19, a także środowiska gospodarczego i handlowego – powiedział premier Chin podczas dorocznej sesji parlamentu kraju.

Li poinformował jednocześnie, że rząd ustanowił natomiast cel stworzenia 9 mln miejsc pracy na obszarach miejskich. To o 2 mln mniej niż wynosił w 2019 roku. Oznacza także wzrost stopy bezrobocia do ok. 6 proc., czyli więcej niż w ubiegłym roku.

Docelowy deficyt budżetowy Chin zwiększono do 3,6 proc. PKB. Rok wcześniej sięgał 2,8 proc. Działania mające ożywić drugą gospodarkę świata mają być sfinansowane przez emisję obligacji Chin wartości 1 bln juanów (141 mld USD). Lokalne rządy mają w tym roku wyemitować specjalne obligacje wartości 3,75 bln juanów na finansowanie inwestycji w infrastrukturę.