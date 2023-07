Cięcia produkcji OPEC+ zachwiały dynamiką na bliskowschodnim rynku ropy naftowej

Cięcia podaży nałożone przez OPEC+ odbijają się echem na rynkach ropy naftowej Bliskiego Wschodu, a azjatyccy nabywcy są bardziej skłonni kupować lżejszą odmianę surowca z Ameryki - przekazał w piątek Bloomberg.

Premia za flagową ropę Murban z emiratu Abu Zabi - która jest mniej gęsta od gatunków m.in. z Dubaju i Omanu - zmniejszyła się po tym, jak importerzy zaczęli nabywać jej odpowiednika z USA. W lipcu nabyli ok. 50 mln baryłek amerykańskich baryłek więcej niż dotychczas, jak ustalił Bloomberg.

Gęstsza ropa cieszy się zainteresowaniem

Jednocześnie zyskuje gęstsza ropa, ponieważ cięcia dokonane przez Arabię Saudyjską na początku miesiąca ograniczyły dostawy tych gatunków. W połowie lipca odmiana omańska, która cechuje się większą zawartością siarki, została wyceniona wyżej od Murban, co zdarza się stosunkowo rzadko.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz jej sojusznicy ograniczyli produkcję, aby zapobiec spadkowi cen, który był dominującą tendencją w pierwszej połowie roku. Dzięki tej taktyce dostają dywidendy, a ropa Brent odbiła się w lipcu o ok. 12 proc. Zmienia to także dynamikę na rynku, ponieważ użytkownicy dostosowują się do mniejszej dostępności niektórych gatunków ropy.

Saudowie znowu przedłużą cięcia produkcji?

Średnio i mocno kwaśne gatunki ropy - takie jak Oman, Upper Zakum (z Abu Dhabi) oraz Asz-Szahin (z Kataru_ - będą dalej górowały nad lżejszymi ze względu na cięcia produkcji, jak przewiduje Energy Aspects. Zdaniem analityków Arabia Saudyjska ograniczy produkcję surowca o 1 mln baryłek we wrześniu.