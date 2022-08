Ciepłownictwo uniknie nowego podatku

Mamy dobrą informację dla przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej. Od przyszłego roku nie obciąży ich wiszący nad biznesem miecz w postaci tzw. podatku minimalnego. Zapewnia o tym wiceminister finansów Artur Soboń w piśmie do Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska.

Słowo się rzekło Wiceminister finansów Artur Soboń zapewnia Annę Moskwę, minister klimatu i środowiska, że podatek minimalny nie obejmie ciepłownictwa. Czas pokaże jak będzie w praktyce. fot. Marek Wiśniewski/Puls Biznesu

Minister klimatu zaalarmowała niedawno, że projekt zmian w ustawie o podatku CIT (kolejny etap naprawy tzw. Polskiego Ładu) nie uwzględnia specyfiki oraz bardzo trudnej sytuacji finansowej ciepłownictwa a obciążenie tej branży podatkiem minimalnym (patrz: ramka) doprowadzi ją do zapaści. Argumentowała, że „w związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynkach światowych w zakresie cen surowców energetycznych oraz notowań uprawnień do emisji dwutlenku węgla przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą osiągać ujemną rentowność”. Natomiast dodatkowy podatek (po raz pierwszy firmy zapłacą go w 2023 r., w rozliczeniu za 2022 r.) spowoduje „bezprecedensowe ujemne wyniki finansowe branży”. Zagrożenie na łamach „PB” potwierdził Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Stwierdził, że konieczne jest wyłączenie branży z podatku minimalnego, bo w przeciwnym razie „dojdzie do jej pogrzebania”.

Okazuje się, że Ministerstwo Finansów (MF) ze zrozumieniem wsłuchało się w te obawy. Wiceminister Artur Soboń skierował do minister Moskwy pismo uspokajające.

„Projekt zakłada wyłączenie podmiotowe dla spółek komunalnych, wśród których znajdują się także przedsiębiorstwa energetyczne. Podkreślenia wymaga także to, że z przychodów stanowiących podstawę opodatkowania wyłączone zostaną te przychody, które nie są uwzględniane dla celów wyliczenia wskaźnika rentowności (straty). Pozwoli to zatem na nieopodatkowanie m. in. przychodów osiąganych z transakcji, w których występują ceny regulowane, która to sytuacja ma miejsce w przedsiębiorstwach energetycznych” - czytamy w piśmie wiceministra Sobonia.

Wyjaśnia, że takie rozwiązanie pozwoli przedsiębiorstwom energetycznym wyłączyć z opodatkowania wszystkie przychody objęte cenami regulowanymi. „W moim przekonaniu regulacja ta wyeliminuje ryzyko, na które zwróciła Pani Minister” - pisze Artur Soboń.

Ciepłownictwo jedzie na oparach Minister Anna Moskwa poinformowała, że w 2019 r. rentowność sektora przedsiębiorstw ciepłowniczych w kogeneracji była ujemna (-6,26 proc.), podobnie w 2020 r. (-6,25 proc.). W 2020 r. ujemny wynik finansowy sektora wyniósł aż 473 mln zł. Podkreśliła, że tak słabe wyniki branża notowała w czasie, kiedy ceny nośników energii nie były tak wysokie jak obecnie. Ostrzegła, że ciepłownictwo zanotuje poważne straty finansowe za 2021 r. (konkretnych danych jeszcze nie ma), a szczególnie za 2022 r. Podatek minimalny jeszcze bardziej pogorszy i tak dramatyczną sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Obecnie jest ich w Polsce ponad 400, z czego 40 proc. to spółki niekomunalne.