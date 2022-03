Citigroup zgodziła się sprzedać swoją indyjską jednostkę bankowości konsumenckiej za 1,6 mld USD. Nabywcą zostanie lokalny Axis Bank.

Jednostka konsumencka Citi w Indiach skupia się głównie na wydawaniu kart kredytowych. Ma w tym kraju ok. 2,6 mln klientów. To szósty co do wielkości portfel na lokalnym rynku.