Bessa zweryfikuje zamiary inwestorów

Pierwsza fala wyprzedaży nie zdeprymowała zamożnych graczy - wynika z cyklicznego badania, przeprowadzonego przez UBS Wealth Management.

Co trzeci z ponad 2,6 tys. ankietowanych przez bank inwestorów, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych i 1,1 tys. właścicieli firm z rocznymi przychodami przekraczającymi również 1 mld USD stwierdził, że dalsze spadki wykorzystają do zwiększenia zaangażowania na rynkach. 30 proc. zapowiadało zmiany w portfelu w kierunku bardziej atrakcyjnych sektorów, 18 proc. nie zamierzało podejmować żadnych działań, a 20 proc. skłaniało się ku ograniczeniu inwestycji.

Badanie przeprowadzono od 30 marca do 22 kwietnia, a więc tuż po trzytygodniowym odbiciu indeksów, zdołowanych wybuchem wojny w Ukrainie. S&P500 dotarł wówczas powyżej 4600 pkt i z początkiem kwietnia wszedł w korektę, która odjęła kilka procent jego wartości. Druga fala nadeszła po 22 kwietnia, kiedy ryzyko polityczne zeszło na drugi plan, a na pierwszy wysunęły się obawy o przyspieszenie zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed i wystąpienie recesji. Inflacja według ankietowanych przez UBS nie była jednak największym zmartwieniem i przykrywało ją ryzyko geopolityczne. 92 proc. ankietowanych oczekiwało jednak wzrostu inflacji wskutek wojny, w tym 36 proc. określało ten spodziewany wzrost jako znaczący. 52 proc. badanych spodziewa się, że inflacja na podwyższonym poziomie utrzyma się dłużej niż 12 miesięcy, a co trzeci, że od 6 do 12 miesięcy. Reakcją na zmianę postrzegania ryzyka było skierowanie większej uwagi na takie klasy aktywów, jak złoto, akcje z lokalnych giełd i ropa naftowa. Wśród akcji najczęściej wskazywanym sektorem był technologiczny (choć nie w USA, gdzie był na drugim miejscu), który został mocno przeceniony ze względu na rosnące stopy procentowe, oraz spółki surowcowe i z branży ochrony zdrowia. 60 proc. ankietowanych (a więc tylko o 2 pkt proc. mniej niż w badaniu, przeprowadzonym trzy miesiące wcześniej) optymistycznie oceniało koniunkturę na rynku akcji w kolejnych sześciu miesiącach. 22 proc. odnosiło się neutralnie do perspektyw rynku, 18 proc. było pesymistami. 62 proc. Taki odsetek ankietowanych przez UBS zamożnych inwestorów i przedsiębiorców optymistycznie oceniał perspektywy gospodarcze w najbliższych dwunastu miesiącach. W porównaniu z sytuacją sprzed wybuchu wojny udział optymistów się nie zmienił.