Co zrobić, żeby było więcej filantropii

Potrzebne są rozwiązania prawno-podatkowe oraz miękkie zachęty, by firmy na większą skalę angażowały się społecznie.

Klienci i konsumenci oczekują od firm zaangażowania społecznego: 47 proc. Polaków jest skłonnych zapłacić więcej za produkty i usługi odpowiedzialnych marek. Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Impact Network Poland, Kantar Polska i kancelaria Dentons przeprowadziły konsultacje wśród m.in. firm, organizacji zrzeszających firmy rodzinne czy fundacji korporacyjnych. Uczestnicy badania wskazali na obszary wymagające poprawy, do których należą m.in.: wolontariat pracowniczy, VAT na usługi pro bono, ulgi podatkowe, ekosystem prawno-podatkowy dla firm angażujących się społecznie, dostęp do wiedzy, edukację, standardyzację i wprowadzenie miar jakościowych oraz lepszą ofertę NGO dla biznesu. Efektem konsultacji jest lista 10 rekomendacji.