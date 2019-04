Coca-Cola zainwestuje w Polsce ponad 500 mln zł

Producent napojów Coca-Cola planuje zainwestować kolejne ponad 500 mln zł w rozbudowę swoich przedsięwzięć Polsce w latach 2017-2020 – podał we wtorek prezes Coca-Cola HBC Polska Jaak Mikkel. Firma planuje nowe inwestycje m.in. w zakładzie w Staniątkach (Małopolskie).

Jak poinformował Jaak Mikkel, tylko w latach 2012-2016 wartość inwestycji Coca-Coli w Polsce wyniosła 435 mln zł.



„Przed nami ambitne plany rozwoju naszego biznesu, ponieważ Polska staje się dzisiaj jeszcze ważniejszym rynkiem. To właśnie tutaj obserwowany jest największy wzrost (…). Dlatego nasza najbliższa przyszłość to kolejne inwestycje” - powiedział prezes podczas uroczystości oddania do użytku rozbudowanego centrum logistycznego w zakładzie w Staniątkach k. Niepołomic.



Nie podał konkretów dotyczących planowanych przedsięwzięć ograniczając się do stwierdzenia, że jedna z przygotowywanych inwestycji zostanie zrealizowana w Staniątkach, ale jej szczegóły zostaną upublicznione w najbliższej przyszłości.



Obecnie Coca-Cola HBC Polska ma w naszym kraju trzy zakłady produkcyjne – obok małopolskiego, największy w Radzyminie niedaleko Warszawy, oraz rozlewnię wody w Tyliczu k. Krynicy-Zdroju. Firma zatrudnia blisko 2 tys. osób w tych fabrykach oraz 12 centrach dystrybucji na terenie całego kraju.



Dyrektor zakładu w Staniątkach Krzysztof Put poinformował, że uroczyście uruchomione we wtorek rozbudowane centrum logistyczne dysponuje powierzchnią 4,7 tys. metrów kwadratowych, co pozwoli na dodatkowe magazynowanie 4,6 tys. palet. Wartość inwestycji wyniosła 12 mln zł.



Uruchomiony w 1993 r. zakład produkcyjny w Staniątkach zabezpiecza około jednej trzeciej produkcji Coca-Cola HBC w Polsce. Posiada pięć linii produkcyjnych, które umożliwiają wytwarzanie wszystkich napojów gazowanych znajdujących się w ofercie producenta w naszym kraju. Zakład zatrudnia ponad 300 osób.



Jak podkreślił podczas uroczystości burmistrz Niepołomic Roman Ptak, to że blisko 30 lat temu Coca-Cola zdecydowała się zainwestować w tej gminie, wyznaczyło kierunek jej rozwoju. „Od tego momentu zaczął się rozwój w kierunku przemysłu w Niepołomicach” - podkreślił.



Obecnie Niepołomicka Strefa Inwestycyjna (NSI) – mówił burmistrza Ptak - jest największą tego typu strefą w Małopolsce, liczącą 520 ha powierzchni. Działa w niej ponad 60 firm, które łącznie zatrudniają ok. 4,5 tys. pracowników.