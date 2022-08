Comarch liczy na sukces w e-commerce

Dynamiczny wzrost rynku e-commerce, napędzany covidowymi dopalaczami, i perspektywa jego wzrostu sprawiły, że w ubiegłym roku Comarch zdecydował się reaktywować sklep internetowy wszystko.pl. Uruchomiona przed dekadą platforma pierwotnie nie spełniła pokładanych w niej nadziei, a przyczyn było kilka, m.in. poziom dostępu do internetu czy zwyczaje konsumentów. Tworzony obecnie sklep to zupełnie nowe przedsięwzięcie, oparte na współczesnej technologii i nowoczesnej funkcjonalności. Informatyczna firma wiąże z nim duże nadzieje.

— To jeden z najważniejszych projektów w historii Comarchu i jestem przekonany, że się uda. Rynek jest mocno zmonopolizowany przez Allegro, ale wierzę, że jesteśmy w stanie uszczknąć kilka procent z tego, co ma — mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu.

Bezprowizyjna platforma

Wszystko.pl kusi potencjalnych sprzedających m.in. brakiem prowizji od sprzedaży i planów abonenckich czy prostą integracją. Na platformie będą mogły sprzedawać wszystkie zweryfikowane firmy, a właściciel sklepu nie będzie sam prowadził handlu.

Comarch nie ujawnia budżetu przedsięwzięcia. Twierdzi, że jest on elastyczny i jego wielkość będzie dostosowywana do postępów. Na razie wszystko.pl zatrudnia 70 osób, ale na rzecz sklepu pracuje też wiele innych osób zatrudnionych w Comarchu. Łączna liczba osób pracujących na rzecz projektu jest szacowana na kilkaset.

Wszystko.pl na początku sierpnia otworzyło się dla firm sprzedających w internecie — chęć sprzedaży wyraziło już ponad 3 tys. sklepów i przedsiębiorców. Do serwisu dołączył m.in. Neonet — jedna z największych sieci sklepów sklepów z elektroniką i RTV/AGD, Action — jeden z liderów dystrybucji IT czy NTT System, producent komputerów i laptopów.

— Liczba sprzedawców rośnie skokowo — mówi Marcin Bojarski, szef projektu wszystko.pl.

Comarch liczy, że wsparciem dla budowy katalogu sprzedawców będzie baza ponad 100 tys. klientów korzystających z jego systemów ERP.

Najpierw skala: Marcin Bojarski, szef projektu wszystko.pl, liczy, że przyciągnie sprzedawców na rozwijaną przez siebie platformę m.in. brakiem prowizji i łatwą integracją z narzędziami do zarządzania sprzedażą. Marek Wiśniewski

Duża kampania

Pierwsze testy konsumenckie platformy wystartują w IV kw. Będą ją testować pracownicy Comarchu z rodzinami. Premiera serwisu dla wszystkich planowana jest pod koniec IV kw., żeby zdążyć przed okresem świątecznym. Po tym planowana jest bardzo szeroka kampania reklamowa.

— Będzie to największa kampania marketingowa w grupie kapitałowej. Teraz klientem końcowym jest konsument, więc musimy pojawić się w większości kanałów telewizyjnych, nawiązać współpracę z influencerami, pojawią się publikacje w prasie i portalach branżowych — mówi Zbigniew Rymarczyk.

Przedstawiciele wszystko.pl deklarują, że brak prowizji na platformie — z uwagi na konieczność budowy w pierwszej kolejności skali biznesu — będzie obowiązywał przez co najmniej kilka lat. Oznacza to, że przez ten czas rozwój biznesu będzie finansował właściciel. Comarch słynie z tego, że znaczną część gotówki inwestuje w rozwój.

Jeden z najmocniej rosnących obszarów biznesowych Comarchu to sektor ERP, który zwiększa przychody nieprzerwanie od 22 lat. W 2021 r. wyniosły one 431 mln zł. Według Zbigniewa Rymarczyka w pierwszym półroczu przychody sektora rosły o 16 proc. — do 226 mln zł. W całym roku wzrost może wynieść 10 proc., a przychody w 2023 r. mogą przekroczyć 0,5 mld zł.