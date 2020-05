COVID-19 ugodził twórców Pudelka

Maszyna do zarabiania pieniędzy, jaką stworzyli właściciele serwisu plotkarskiego po przejęciu Wirtualnej Polski, zacięła się. Winny koronawirus, ale czy tylko?

Kurs akcji niemal nie zareagował na opublikowane przez Wirtualną Polskę Holding (WPH) wyniki pierwszego kwartału 2020 r. A był to pierwszy kwartał ze spadkiem przychodów, odkąd na początku 2014 r. twórcy Pudelka wsparci przez fundusz Innova Capital przejęli Wirtualną Polskę i w oparciu o jej markę zaczęli tworzyć holding. 149,8 mln przychodów w pierwszym kwartale oznacza 4,6 proc. spadku względem roku 2019 r. Erozja zysków była jednak większa. Skorygowana EBITDA wyniosła 41,2 mln zł, co oznacza spadek o 6,5 proc. r/r. Wynik netto to 7,2 mln zł, czyli 49,5 proc. mniej niż rok temu.