Obawa mniejszych dostaw z Brazylii przekłada się na wzrost cukru na światowych rynkach.

W Londynie cena rafinowanego cukru rosła w poniedziałek o 0,9 proc. do 495,30 USD za tonę. Cukier nierafinowany drożał o 0,1 proc. do 20 centów za funt. Ceny obu rodzajów cukru znajdują się blisko czteroletniego szczytu po tym jak wzrosły o ok. 7 proc. przez ubiegły tydzień.