Cyfrowa przyszłość branży marketingu

Na temat najnowszych trendów w digital marketingu opowiadają eksperci z DELVE Parners, międzynarodowej firmy doradztwa cyfrowego.

Znaczenie dopasowania komunikacji marketingowej do profilu i potrzeb konsumenta pomaga angażować konsumentów w interakcję z marką, lojalizować ich, a tym samym świadomie wydawać budżety marketingowe i napędzać wzrost organizacji — mówi Anna Sierakowska z DELVE Partners.

Pandemia miała ogromny wpływ na rozwój branży digital marketingu w ostatnich latach. COVID-19 był akceleratorem transformacji, w pewnym sensie wymuszając na markach przestawienie się na modele komunikacji marketingowej i sprzedaży w Internecie. Pokazują to statystyki – ponad 65 proc. budżetów marketingowych firm na świecie jest przeznaczonych właśnie na działania w sieci. Zmiany dotknęły także działy marketingu, które musiały zmienić swój zakres działań operacyjnych, a także nauczyć się nowych kompetencji.

- COVID wywołał falę zmian w działach marketingowych wszystkich firm i postawił ogromne wyzwania przed szefami marketingu. Znaczenie dopasowania komunikacji marketingowej do profilu i potrzeb konsumenta powinno być dużo bardziej uświadomione na rynku — pomaga to budować wartościową komunikację, angażować konsumentów w interakcję z marką, lojalizować ich, a tym samym świadomie wydawać budżety marketingowe i napędzać wzrost organizacji — mówi Anna Sierakowska, szefowa globalnego marketingu w DELVE Partners.

Jedną z kluczowych przemian w branży digital marketingu, jaką zaobserwujemy w najbliższych czasie, będzie zwrot w kierunku wykorzystywania danych własnych (tzw. First-Party Data) w działaniach marketingowych. Jest to związane z aktualnym trendem z obszaru bezpieczeństwa danych. Coraz więcej gigantów na rynku cyfrowym (m.in. Google) deklaruje, że będzie rezygnować z używania na swoich stronach plików cookies (ciasteczka – red.), zbierających informacje o użytkownikach strony.

- Do tej pory firmy najczęściej w działaniach marketingowych koncentrowały się na danych, które kupiły. Zmiana w obszarze prywatności oznacza, że będą musiały operować na podstawie własnych informacji, zebranych od klientów – powiedział Greg Sobiech, założyciel i globalny prezes DELVE Partners.

Procesy digitalizacji i cyfryzacji dotykają praktycznie każdej branży. Tylko te firmy, które są w stanie nadążyć za trendami i świadomie podejmować decyzje biznesowe w oparciu dane ze wdrożonych technologii, będą odnosić sukcesy i wyprzedzając konkurencję, wyróżniając się wiedzą o swoim kliencie i konsumentach. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającego się kryzysu, który postawi wiele firm przed trudnymi decyzjami biznesowymi. Recesja niewątpliwie wpłynie tu również na budżety działów marketingowych. Warto już dziś myśleć, jak przygotować się do świadomego zarządzania budżetami, identyfikując podejścia i kanały z największym potencjałem zwrotu z inwestycji.

- Cyfryzacja jest pociągiem, który odjeżdża. Możemy wsiąść do niego już teraz, albo zostać na peronie i oglądać jak konkurencja nas wyprzedza. Firmy nie mogą zwalniać w czasie nadchodzącej recesji, bo przepaść między markami, które dostosowują działania marketingowe do cyfrowych konsumentów, a tymi, które tego nie zrobią, będzie trudna do nadrobienia. Na pewno czekają nas redukcje budżetów marketingowych. Szef marketingu, który umie oszacować potencjalny zwrot z każdej wydanej złotówki z budżetu marketingowego, będzie przygotowany na negocjacje budżetowe z zarządem. Ponadto będzie w stanie udowodnić, że marketing nie tylko ma sens, ale również napędza wzrost przychodów w niepewnych czasach. Aby być do tego przygotowanym, trzeba już dziś zrozumieć wartość zagregowanych i aktywowanych w marketingu danych o klientach i prospektach. Różnego rodzaju modele ekonometryczne oraz algorytmy uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji mogą pomóc szybko wykluczyć z drogich kampanii nierokujące segmenty konsumentów i przekierować budżet na działania z najwyższym potencjałem generowania sprzedaży – przekonuje Anna Sierakowska.

Poznaj cyfrową rzeczywistość

27 września br. odbędzie się konferencja pt. „Marka w digitalowej rzeczywistości — jak budować skuteczną komunikację z klientami”, podczas której eksperci z branży opowiedzą na temat najnowszych trendów w komunikacji marketingowej z klientem. Podczas wydarzenia zostanie także zaprezentowany ranking Digital Friendly Brand Index, zrealizowany przez organizatora konferencji DELVE Partners, we współpracy z polską agencją badawczą PBS. Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest do szefów firm i zarządów marek konsumenckich oraz szefów działów marketingu, dla których postępująca digitalizacja zarówno konsumentów, jak i biznesu, jest szansą na wzrost.

- Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat zmieniających się trendów w branży digital marketingu. To niezwykle istotne, ponieważ w zmieniającym się świecie wszystkie działy muszą operować razem, wspólnie agregować wiedzę o konsumentach i klientach, tak by firma miała szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku – powiedział Greg Sobiech.

Digital Friendly Brand Index jest unikalnym zestawieniem najbardziej przyjaznych cyfrowo marek konsumenckich w Polsce. Za niezwykłą obiektywnością zestawienia przemawia fakt, że to sami konsumenci zostali poproszeni o wyłonienie zwycięzców. Zapytano ich o to, co im się podoba, a co przeszkadza w komunikacji marketingowej, jaką otrzymują. W ten sposób zostały wyłonione firmy, których cyfrowa komunikacja marketingowa była najlepiej dopasowane do preferencji konsumenta, czy wysyłane z odpowiednią częstotliwością.

Jak podkreślają przedstawiciele DELVE Partners, celem badania było zrozumienie potrzeb konsumenta i przedstawienie jego spojrzenia na komunikację marketingową w digitalowej rzeczywistości. Ma to na celu przekazanie zarządom firm konsumenckich i szefom marketingu tych firm, że marki, będące właśnie „digital friendly”, mają największe szanse na osiąganie przewag konkurencyjnych w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym.

- Mamy nadzieję, że ten ranking uświadomi firmom działającym na Polskim rynku, że w komunikacji cyfrowej najważniejsze są doświadczenia klienta, a nie tylko cele biznesowe, które firma chce osiągnąć – podsumował Greg Sobiech, założyciel i globalny prezes międzynarodowej firmy doradztwa cyfrowego DELVE Partners.

Przedstawiciele DELVE mają nadzieję, że zbliżająca się konferencja rozpocznie dyskusję wśród polskich przedsiębiorców na temat zmieniającej się roli szefa marketingu w nowoczesnym biznesie, jak również samego marketingu, który dzięki postępującej digitalizacji może być bardzo skutecznym narzędziem wzrostu organizacji i jej przychodów ze sprzedaży.

