Czarter z ukraińskimi pracownikami przyleciał do Polski

Do Polski przyleciał wyczarterowany samolot z ukraińskimi pracownikami, poinformował organizator lotu, Gremi Personal.

W niedzielę przyleciało do Polski 178 obywateli Ukrainy. Dyrektor generalny Gremi Personal Tomasz Bogdevic poinformował, że lot był bezpłatny dla pracowników. Po przybyciu udali się do ośrodków uruchomionych dla nich przez Gremi Personal, aby odbyć dwutygodniową kwarantannę. Zgodnie z wymogami władz ukraińskich ze wszystkimi pracownikami zostały zawarte długoterminowe umowy o pracę w Polsce, a także zostali oni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym na wypadek zachorowania na COVID-19.



- Do Warszawy przybyli nasi pracownicy, którzy tymczasowo wyjechali na Ukrainę przed zamknięciem granic i teraz postanowili wrócić. Wśród przybyłych znaleźli się również ci pracownicy, którym udało się uzyskać zezwolenia na pracę w Polsce przed zamknięciem konsulatów i centrów wizowych, ale nie mogli opuścić Ukrainy z powodu trudności z przekroczeniem granicy - powiedział Bogdevic. - Należy zauważyć, że około 40% pasażerów lotu czarterowego to Ukraińcy, którzy po raz pierwszy podejmą pracę w Polsce. Tak wysoki procent wskazuje na rosnące zainteresowanie Ukraińców wyjazdem do pracy w Polsce - dodał.