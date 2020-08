Czas na dystrybucję wyprzedzającą

Wyobraźmy sobie, że kurier przywozi nam lodówkę, choć jej nie zamawialiśmy.

To przykład logistyki wyprzedzającej, która prognozuje popyt, zanim klienci podejmą decyzje zakupowe. Ale do tego potrzeba sztucznej inteligencji i analizy danych. Według badania spółki Ericsson chęć ich wdrożenia w najbliższych pięciu latach deklaruje 67 proc. przedstawicieli logistyki, a 19 proc. już w pewnym stopniu to robi. 64 proc. respondentów na wprowadzenie transportu towarów z wyprzedzeniem daje sobie od trzech do pięciu lat.