Czerwińska: realny w tym roku deficyt w wysokości 0,5 proc. PKB

Realne jest dojście w tym roku deficytu sektora finansów publicznych do wysokości 0,5 proc. PKB - poinformowała w piątek minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że deficyt budżetowy może być "zdecydowanie" poniżej 50 proc. z zaplanowanego na 41,5 mld zł.

Zobacz więcej Teresa Czerwińska

Szefowa resortu finansów przedstawiła w piątek na konferencji prasowej osiągnięcia resortu finansów w ostatnich trzech latach. Jej zdaniem priorytetem ostatnich lat było uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa dochodów państwa z tego tytułu, budowa nowoczesnego systemu finansów publicznych - aby był nie tylko szczelny, ale także uwzględniał nowe technologie. Dodatkowo, jak powiedziała, wprowadzano zmiany organizacyjne zwiększające efektywność, z największym przedsięwzięciem w tym zakresie, czyli scaleniem służb skarbowych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.



Minister finansów mówiła, że bijemy kolejne rekordy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, ale także rekordy, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. "To wszystko oczywiście jest bardzo istotne, ale powinno być wspierane i nie będzie na dłuższą metę możliwe bez stabilnego sektora finansów publicznych" - mówiła.



Zauważyła, że jeśli chodzi o dług sektora finansów publicznych, został zmniejszony z ponad 54 proc. PKB do 49 proc. w 2018 roku. Dodała, że końcowe wykonanie tego parametru jeszcze nie jest znane.



"To kolejny parametr, który świadczy o stabilności finansów publicznych, o tym, że wykorzystujemy dobrą koniunkturę gospodarczą do konsolidacji fiskalnej, do tego, aby deficyt sektora finansów publicznych (...) był jak najniższy, czyli z 2,7 proc. PKB w 2015 roku do 0,9 proc. PKB w 2018 roku" - powiedziała. Zaznaczyła, że taka jest prognoza Komisji Europejskiej.



"Prognozujemy, jeśli chodzi o nasze szacunki wewnętrzne, które cały czas się zmieniają, bo dokonujemy podsumowania roku, a jesteśmy w grudniu - myślę, że obniżenie poniżej 0,9 proc. i dojście do 0,5 proc. PKB jest realne w tym roku" - powiedziała.



Jej zdaniem kolejnym ważnym parametrem z punktu widzenia stabilnych finansów publicznych jest wykonanie budżetu, który leży bezpośrednio w gestii ministra finansów. Przypomniała, że deficyt budżetu jest zaplanowany na poziomie 41 mld zł w br.



"W roku bieżącym mówimy o realizacji deficytu na poziomie zdecydowanie poniżej 50 proc." - mówiła Czerwińska. Zaznaczyła, że rok jest podsumowywany, wszystkie wydatki są zliczane, a grudzień jest miesiącem szczególnym z tego punktu widzenia.



Podkreśliła, że jednocześnie wykonywane są zobowiązania społeczne. Minister przekonywała, że dzięki bardzo dobrym parametrom budżetu jest możliwy "inkluzywny wzrost gospodarczy", czyli "taki, w którym partycypują wszyscy, (...) ci zwłaszcza najmniej zarabiający, o niższych dochodach".



Mówiła także o zamierzeniach resortu finansów. "Chcemy do końca roku przedłożyć Radzie Ministrów Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego" - zapowiedziała.



Zapewniała także, że MF "bardzo mocno pracuje nad tym, aby system podatkowy był prosty, przyjazny i przejrzysty", choć, jak dodała, "to jest zadanie budowy systemu podatkowego na wiele, wiele lat".



Przypomniała, że przygotowana została nowa Ordynacja podatkowa, która teraz jest konsultowana. "Pracujemy także nad ustawą o egzekucji w administracji, która to ustawa jest przestarzała i archaiczna" - mówiła Czerwińska.



Resort finansów pracuje też, jak dodała, nad "pakietem ułatwień w VAT". "I nie myślę tutaj o stawkach VAT-owskich, myślę o tym, aby uprościć ustawę VAT-owską" - powiedziała. "To będzie pakiet kilkunastu czy kilkudziesięciu takich zmian, z których każda pojedyncza jest drobną zmianą, ale wszystkie dodane do siebie dają pewną synergię i duże ułatwienie dla przedsiębiorstw" - mówiła.



Podkreślała, że "skoro mamy obowiązki dotyczące JPK, w przyszłym roku, chcemy zlikwidować deklaracje VAT 7". "To jest projekt bardzo ważny dla mnie osobiście, żebyśmy w przyszłym roku zarówno ten pakiet uproszczeń VAT-owskich, jak i deklarację VAT 7 zrealizowali" - powiedziała minister finansów.



Przypomniała, że jest już podpis prezydenta pod ustawą o PPK. "Bardzo chcemy wspierać przedsiębiorców w realizowaniu tego planu" - mówiła.



Czerwińska pytana była m.in. o to, czy podziela optymizm resortu przedsiębiorczości, który prognozuje, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 5,2 proc. "Trzymamy kciuki za to, żeby ten wzrost gospodarczy był jak najwyższy, natomiast chcę podkreślić, że w gospodarce nie jest najważniejsze bicie rekordów. W gospodarce jest najważniejszy stabilny, zrównoważony wzrost. Dzisiaj mamy na poziomie ponad 5 proc., ale istotne jest to, aby utrzymać stabilny, być może niższy wzrost, przez lata kolejne" - odpowiedziała.



Pytana była także o to, czy w przyszłorocznym budżecie są zarezerwowane pieniądze na podwyżki dla funkcjonariuszy KAS. Zdaniem minister niezwykle istotnie jest to, aby został wypracowany program modernizacji KAS.



"Oczekuję, że szef KAS z pracownikami, z funkcjonariuszami, ze związkami zawodowymi wypracują w ciągu najbliższych kilku tygodni plan modernizacji KAS, w którym znajdą się wszystkie zapisy, które zostały wynegocjowane ze związkami zawodowymi dotyczące też podwyżek wynagrodzeń. To jest niezwykle istotny element programu modernizacji" - powiedziała. Zapewniła, że jest zdeterminowana, aby program ten przedłożyć radzie ministrów. "W przyszłym roku są w budżecie środki na ten cel" - poinformowała.



Odnosząc się do pytania o przyszłość OFE minister powiedziała, że "dosłownie przed chwilą" została podpisana przez prezydenta ustawa o PPK. "Kwestia OFE to będzie ten drugi krok, nad którym bardzo poważnie myślimy, zastanowimy się (...). Myślę, że w przyszłym roku pojawi się propozycja dotycząca OFE" - odpowiedziała.



Obecny na konferencji wiceminister finansów Leszek Skiba mówił o sukcesach resortu finansów w obszarze uszczelniania systemu podatkowego. Zauważył, że w kontekście sukcesu uszczelniania podatków najczęściej wymieniany jest VAT, ale - jak podkreślił - nie tylko to jest elementem sukcesu w uszczelnianiu systemu podatkowego. Wymienił uszczelnianie w akcyzie tytoniowej i w PIT i CIT.



"Parę dni temu przedstawiono raport o sukcesach, jeśli chodzi o ściągalność akcyzy i walkę z szarą strefą w zakresie akcyzy tytoniowej. Coraz mniej mamy nielegalnych papierosów w Polsce, w związku z tym dochody w tym zakresie też rosną" - powiedział.



Wiceminister dodał, że "uczelnianie dotyczy też PIT i CIT". Wyjaśnił, że nastąpiło to głównie dzięki walce z agresywną optymalizacją, ale też w bardzo dużym zakresie pomógł także Jednolity Plik Kontrolny (JPK)".



"Wcześniej administracja skarbowa nie zawsze radziła sobie ze sztucznie generowanymi kosztami, a czasami to były nawet fałszywe faktury. W sytuacji, w której ogromna liczba faktur znajduje się w JPK - w bazach danych Ministerstwa Finansów, widzimy, że ten mechanizm zawyżania kosztów, tworzenia sztucznych kosztów już w takiej skali nie występuje i z tego powodu jest to też źródło silnego wzrostu dochodów z CIT i PIT" - podkreślił wiceminister Skiba.



Natomiast wiceszef KAS, wiceminister finansów Piotr Walczak zwrócił m.in. uwagę na "drastyczny" spadek liczby kontroli przy jednoczesnym wzroście ich efektywności. Zapewnił, że administracja skarbowa stara się pomagać firmom poprzez szybsze zwroty VAT. W ciągu dwóch lat, jak poinformował, czas na zwrot tego podatku udało się skrócić o 4 dni - jest ona dwa razy krótszy niż wynika to z prawa. Walczak mówił o sukcesie w walce z wyłudzeniami VAT w obrocie paliwami.