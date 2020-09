Zakończyła się narada kierownictwa PiS. Podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie - napisała na Twitterze w poniedziałek po południu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Spotkanie kierownictwa partii w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej zakończyło się po około trzech godzinach. Politycy mieli rozmawiać o przyszłości Zjednoczonej Prawicy oraz dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski, w tym obecnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.



W spotkaniu poza szefem PiS Jarosławem Kaczyński wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicepremier Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, europosłowie Joachim Brudziński i Beata Szydło.



Spotkanie kierownictwa PiS to konsekwencja piątkowego głosowania w Sejmie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Mimo dyscypliny jaka obowiązywała w klubie PiS, przeciw ustawie opowiedziało się 38 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch z Porozumienia; 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu. Od tego czasu politycy PiS wielokrotnie powtarzali, że koalicja rządowa praktycznie nie istnieje.



Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom w poniedziałek, że pewnie zostaną podjęte decyzje co do dalszego kształtu koalicji. Pytany, jaka to będzie decyzja odparł: "z pewnością małe partyjki, które wchodzą w skład zjednoczonej koalicji muszą troszkę utemperować swoje apetyty". "Jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę swojej sytuacji to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć” - powiedział Terlecki.