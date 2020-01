Czerwona kartka dla lubelskiego dewelopera

W sporze, w którym stronami de facto są prezydent miasta i deweloper kontra wojewoda i aktywiści miejscy, sąd stanął po stronie tych drugich.

Górki Czechowskie to w Lublinie najgorętszy temat minionego roku, który z wypiekami na twarzy śledzi lokalna prasa i mieszkańcy. Cenne przyrodniczo tereny, należące do prywatnego inwestora TBV Investment, nazywane są „płucami” miasta (które notabene ma ogromny problem ze smogiem). Spółka chce częściowo je zabudować, stawiając na nich osiedle. Ma na to zgodę prezydenta Krzysztofa Żuka i części radnych. W ostatnie dni starego roku wojewódzki sąd administracyjny w Lublinie (WSA) jednak ukrócił te plany. Orzekł, że część studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, która dawała zielone światło zabudowie mieszkaniowej na Górkach Czechowskich, jest nieważna. Podkreślił, że to samo studium jednocześnie wskazuje na wartość przyrodniczą trenów spornych i podważa to założenia, dopuszczając ich częściową zabudowę. Wyrok, wydany 30 grudnia, jest nieprawomocny, co oznacza, że miasto może się odwołać.