Część banków podnosi oprocentowanie lokat i depozytów, inne zapowiadają podwyżki

Po apelu rządu o podniesienie oprocentowania lokat i depozytów część banków, jak ING, Alior Bank, Getin Noble Bank wprowadziła podwyżki; inne - np. Pekao - pracują nad kolejnym podniesieniem oprocentowania lokat.

Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. Premier pytany we wtorek o to, czy można liczyć na rozwiązanie ustawowe, jak np. powiązanie oprocentowania lokat ze stopą referencyjną NBP; w jaki sposób chce skłonić banki do podniesienia oprocentowania depozytów, odparł: "Poprzez perswazję".

"Od 28 kwietnia mamy promocję dla klientów indywidualnych i firm" - wskazał PAP Piotr Utrata z ING, pytany o podwyżki oprocentowania i lokat. Przekazał, że dla klientów, którzy jeszcze z ING nie oszczędzają oprocentowanie wynosi 4 proc. przez 3 miesiące, dla kwot poniżej 200 tys. zł. Natomiast dla dotychczasowych klientów bank oferuje 4 proc. przez 3 miesiące, dla nowych środków do 200 tys. zł. Dodał, że podstawowa stawka oprocentowania dla kont oszczędnościowych wynosi 0,5 proc. "W ofercie dla firm oprocentowanie dla nowych środków nie przekraczających salda 10 mln na rachunkach +OKO dla firm+ wynosi 3,5 proc. Oprocentowanie standardowe nie ulega zmianie i wynosi 0,5 proc., co oznacza, że dla nowych środków wpłaconych w okresie promocji można uzyskać 4 proc. w skali roku" - wskazał. Decyzji o podniesieniu oprocentowania dla właścicieli lokat i kont oszczędnościowych nie podjął na razie PKO BP, który prowadzi w tej sprawie analizy. Oprocentowanie depozytów podniósł Alior Bank, wprowadzając wyższe stawki dla właścicieli lokat i kont oszczędnościowych. Zgodnie z komunikatem na internetowej stronie banku "w związku z kolejnym wzrostem stóp procentowych NBP Alior Bank zdecydował się podwyższyć oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat na nowe środki dla klientów indywidualnych". Na przykład stawką 5 proc. w skali roku objęto od 10 maja "Lokatę na Nowe Środki" na okres 365 dni. Zgodnie z informacją, w przypadku pozostałych okresów oprocentowanie wyniesie odpowiednio 4,5 proc. w skali roku na 182 dni oraz 4 proc. w skali roku na 92 dni" - przekazano. Od 4 maja br. bank podniósł oprocentowanie "Konta Oszczędnościowego", które przy saldzie od 200 tys. zł (włącznie) wynosi 1 proc. w skali roku, a przy niższym niż 200 tys. zł – 0,75 proc. w skali roku. "Oprocentowanie lokat uatrakcyjniliśmy w sobotę, a kont oszczędnościowych w poniedziałek" - poinformował rzecznik prasowy Getin Noble Bank Artur Newecki. Bank na lokacie („Lokata na Nowe Środki”) proponuje promocyjne oprocentowanie nawet do 5,5 proc. w skali roku. Z kolei dla „Nowych środków na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” - do 5 proc. w skali roku. Zgodnie z informacją banku minimalna kwota lokaty z oprocentowaniem promocyjnym wynosi 5 tys. zł. Natomiast w nowej ofercie „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” promocyjne oprocentowanie w skali roku sięga 5 proc. dla kwoty do 400 tys. zł. W najbliższych dniach nową ofertę depozytową przedstawi Pekao. "Po raz kolejny podniesiemy oprocentowanie lokat" - przekazał we wtorek PAP prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Obserwujemy, że banki już rywalizują o gotówkę, np. oferując wyższe oprocentowanie depozytów - dodał. Skiba przypomniał, że Pekao już w kwietniu informowało o pierwszej podwyżce oprocentowania depozytów. "Obecnie – w związku z utrzymującym się trendem inflacyjnym – pracujemy nad kolejnym podniesieniem oprocentowania lokat. Szczegóły przedstawimy w perspektywie najbliższych dni" - przekazał. Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister finansów Magdalena Rzeczkowska przekazała, że rząd w najbliższym czasie przedstawi rozwiązania, które będą wspomagały oszczędzanie przez Polaków. Dodała, że w ramach tych propozycji resort finansów pracuje nad kwestią obligacji detalicznych dla obywateli. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,0 proc. Rada Polityki Pieniężnej podniosła w ubiegły czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc.

