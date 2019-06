Człowiek z przeszłością w zarządzie Grupy Azoty

Tomasz Hryniewicz, który wszedł właśnie do zarządu chemicznego koncernu ma bogatą i kontrowersyjną przeszłość biznesową.

Rada nadzorcza Grupy Azoty rozszerzyła w środę zarząd spółki o kolejnego, siódmego członka i powołała na to stanowisko Tomasza Hryniewicza. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie zadania zostaną mu powierzone. Sporo wiadomo natomiast o przeszłości 44-letniego dziś menedżera.



Ostatnio - od 2017 r. do tego roku - Tomasz Hryniewicz był prezesem należącej do grupy kapitałowej KGHM spółki Mercus Logistyka z Polkowic. Jednak głośno zrobiło się o nim jesienią 2016 r., gdy związany był z innym wielkim państwowym przedsiębiorstwem. Kilka miesięcy wcześniej został bowiem prezesem PGNiG Serwis. To spółka córka gazowniczego koncernu, która zajmuje się jego informatyczną, finansową i księgowości obsługą oraz zarządzaniem jego nieruchomościami. Do grupy PGNiG miał go ściągnąć - o czym pisały wtedy media - członek zarządu koncernu Janusz Kowalski, który podobnie jak Tomasz Hryniewicz, też pochodzi z Opola.



Menedżer kierował PGNiG Serwis tylko cztery miesiące. 24 października zrezygnował z funkcji. Zbiegło się to w czasie z publikacją „Newsweeka”, który napisał o kupionym przez spółkę robocie imieniem Pepper. Chodziło o kosztujący kilkadziesiąt tys. zł plastikowy gadżet z Azji, który miał w galeriach handlowych zachęcać dziecięcym głosem do korzystania z usług PGNiG.



Decyzję o tym zakupie podjął bez przetargu samodzielnie, jako jedyny członek zarządu, Tomasz Hryniewicz. Sprzedającym była firma Weegree, którą - jak pisze tygodnik - kieruje Grzegorz Kuliś, prywatnie opolski znajmy szefa PGNiG Serwis. To, żeby w ogóle dokonać takiego zakupu wymyślić miał innych pochodzący z tego miasta znajomy Tomasza Hryniewicza, wspomniany już członek zarządu PGNiG Janusz Kowalski.



Nowo powołany wiceprezes Grupy Azoty zasłynął w 2016 r. jeszcze innymi kontraktami, które opisała "Gazeta Wyborcza". Chodzi o dwie umowy, jakie wiosną zawarła należąca do gazowniczego koncernu spółki Geovita, która prowadzi sieć hoteli i ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych (dziennik napisał, że Tomasz Hryniewicz byłem wtedy doradcą zarządu PGNiG, sam zainteresowany w sprostowaniu do publikacji, temu zaprzecza). Pierwszy z kontraktów datowany na kwiecień dotyczy audytu, drugi z maja (zawarty na czas nieokreślony) na prowadzenia "procesu naprawczego" i "restrukturyzacji" w Geovicie. Chodzi odpowiednio o wynagrodzenie w wysokości 100 tys. zł netto, oraz 12 tys. zł netto miesięcznie. Stroną wykonawcą obu umów była firma... Tomasz Hryniewicz - działalność gospodarcza zarejestrowanej w Opolu. Kilka tygodni później menedżer był już prezesem PGNiG Serwis.



Zapytane o sprawę biuro prasowego PGNiG odpowiedziało dziennikowi, że nie widzi w sprawie żadnego konfliktu interesów ani naruszenia zasad ładu korporacyjnego.



Grupa Azoty informując o powołaniu nowego wiceprezesa jak zwykle w takich sytuacjach dodała, że złożył on oświadczenie, z którego wynika, że "jego działalność wykonywana poza spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu".



Bartłomiej Mayer