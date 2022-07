Czy Fed jest wiarygodny?

Jerome Powell na forum banków centralnych w Sintrze, zorganizowanym przez EBC wskazał, że dopiero teraz wie, jak mało wiedział o inflacji. Te słowa nie brzmią dobrze, jeśli przypomnimy sobie zeszłoroczne zapewnienia, że inflacja jest jedynie przejściowa. Wtedy zważano tak naprawdę na każde słowo, które mogłoby zaszkodzić rynkom i w żadnym stopniu nie zakładano możliwości podwyżek stóp procentowych. Teraz sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie i Fed wskazuje, że może być trudno uniknąć recesji. W zasadzie ostatnie komentarze Powella i innych bankierów sugerują, że Fed może i nie chce osiągnąć recesji, ale najprawdopodobniej będzie zmuszony ją wywołać. Dzieje się tak dlatego, że Fed w zasadzie nie wie co robić albo nie ma innej możliwości. Jeśli inflacja ma zostać pokonana, musi dojść do recesji, która zahamuje popyt. Teoretycznie wywołanie kontrolowanej recesji może być takie trudne, ale co jeśli nie dojdzie do zdławienia inflacji? Ceny ropy naftowej pozostają wysoko, pomimo ostatnich fluktuacji. Rynek w zasadzie doświadczył pewnej destrukcji popytu, ale wciąż rynek jest tak mocno napięty, że popyt, który pozostał i tak utrzymuje obecne poziomy cenowej. Dodatkowo nie jest wykluczone, że napięcia w łańcuchach dostaw na całym świecie w dalszym ciągu pozostaną w grze, co jeszcze mocniej podsyci inflację.

Sytuacja nie wygląda dobrze, ale spójrzmy na pozytywne sygnały. Inflacja PCE utrzymała poziom 6,3% r/r, pomimo oczekiwania wzrostu do 6,4%. Inflacja PCE bazowa spadła z kolei do 4,7% z poziomu 4,9% w ujęciu rocznym, więc w tym wypadku widać wyraźną poprawę. Jednak przy tych wszystkich nieco lepszych danych inflacyjnych, dane dotyczące wydatków osobistych w USA wypadły naprawdę bardzo słabo. Do tego obserwujemy ożywienie gospodarcze w Chinach, które przyszło wraz z redukcją restrykcji. Nasuwa się jednak pytanie, co zobaczymy jesienią, kiedy Covid w ostatnich 2 latach atakował najmocniej?

Sytuacja na rynkach nie jest najlepsza. Ropa najprawdopodobniej zaliczy pierwszy miesięczny spadek od 8 miesięcy. Indeksy w Europie straciły w większości przynajmniej 1,5%, a WIG20 stracił aż 2,15%. Od czasu zamknięcia handlu sytuacja w USA zaczęła się poprawiać i spadki na Wall Street zredukowane zostały poniżej 1%. Niemniej na Wall Street ten kwartał i to półrocze pozostanie bardzo negatywne, co jedynie sygnalizuje, że recesja może naprawdę nadchodzić.