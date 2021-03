Czy kwiatek od szefa to dyskryminacja

Prawo wymaga równego traktowania pracowników, bez względu na płeć. Czy zatem można prezenty wręczyć tylko części z nich? I co z podatkiem?

Kwiaty, bombonierki, vouchery na masaż, bony na zakupy w wybranych sklepach – to krótka lista możliwych upominków, które pracodawcy dotychczas wręczali pracownicom z okazji Dnia Kobiet i ewentualnie planują to także w tym roku. W kryzysie związanym z pandemią COVID-19 może to być jednak dla niektórych firm zbyt duży wydatek, nierzadko przekraczający kilka tysięcy złotych. Niemniej przedsiębiorcy, których na to stać, mogą – po spełnieniu określonych warunków – uwzględnić te kwoty w swoich kosztach podatkowych. Muszą przy tym też pamiętać, że ich podarunki mają określone konsekwencje dla obdarowanych.