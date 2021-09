Czy rynek wódki pójdzie śladem rynku piwa

Na rynku wódki zapowiadana jest kraftowa rewolucja. Destylarnie alkoholu, takie jak Mazurska Manufaktura Alkoholi, Alembik, czy Teńczyńska Okovita, pozyskały po kilka milionów złotych w ramach crowdfundingu. Czy rynek wódki podąży śladami rynku piwa? Pokazujemy argumenty za i przeciw.

Janusz Palikot, jeden z najbardziej znanych przedsiębiorców działających na rynku alkoholi w Polsce, prognozuje, że rynek alkoholi wysokoprocentowych, zwłaszcza wódki, czeka podobna rewolucja jak rynek piwa. Oznacza to silny wzrost konsumpcji alkoholi, które można zbiorczo określić jako kraftowe, czy rzemieślnicze. Wiązałoby się to z jednoczesnym ze spadkiem konsumpcji tradycyjnych marek alkoholi, zwłaszcza tych ze średniej półki cenowej. Czy faktycznie to może się powtórzyć na rynku wódki?