Czy są składniki na pełnowymiarowy kryzys finansowy

Przed kryzysem na miarę tego z 2008 r. powinniśmy być zabezpieczeni, ale lokalne wybuchy finansowe są jak najbardziej realne.

Kiedy ekonomista Nouriel Roubini ostrzegał niedawno, że Stany Zjednoczone i świat czeka połączenie kryzysu inflacyjnego na wzór lat 70. i finansowego na wzór 2008 r., można było to zlekceważyć. W końcu co roku wieszczy on jakiś potężny kryzys. Ale gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy parę dni temu ostrzegł, że kryzys zadłużeniowy na świecie jest jak najbardziej realny, warto już temu poświęcić więcej uwagi. Czy są składniki na taki kryzys? Czy wstrząsy są na tyle silne, że mogą położyć system finansowy?