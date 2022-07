Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje branżę FMCG?

Rozmowa z Romualdem Spychalskim, przedstawicielem firmy Bacardi-Martini Polska

Czy uważa pan, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje branżę FMCG?

Zdecydowanie tak – według mnie ta rewolucyjna zmiana będzie postępowała naprawdę szybko. W Bacardi-Martini Polska stawiamy na rozwój nowych technologii i dostrzegamy potencjał sprzedaży w kanałach digitalowych. FMCG to nie tylko tradycyjna sprzedaż, to również sprzedaż online, a co za tym idzie – nieograniczone możliwości e-commerce. Mechanizmy sztucznej inteligencji podnoszą efektywność tzw. procesów wsparcia sprzedaży. Firmy gromadzą coraz więcej danych, które są podstawą do podejmowania decyzji, dlatego potrzeba efektywnego przetwarzania danych stale wzrasta. AI otwiera w tym zakresie całkiem nowe możliwości. Mając taką świadomość, zdecydowaliśmy się na współpracę z wyspecjalizowanym w tej dziedzinie partnerem.

Czy Bacardi-Martini Polska zrobiło już pierwszy krok?

W Bacardi-Martini Polska, zgodnie z jedną z naszych wartości odważnego działania, rozpoczynamy właśnie przygodę ze sztuczną inteligencją. Postanowiliśmy wykorzystać algorytmy AI do wsparcia procesu decyzyjnego w ramach route-to-market. Niedawno zakończyliśmy tzw. demotesty w wybranym regionie, których rezultaty są bardzo zadowalające. W okresie wakacyjnym ruszamy z rozwiązaniem opartym na AI na znacznie większą skalę.

A czy decyzja o wdrożeniu sztucznej inteligencji była trudna?

Ta decyzja była naturalną konsekwencją potrzeby rozwoju technologicznego w obszarach wsparcia sprzedaży. To odważny krok, ponieważ dotyczy ingerencji w jeden z najważniejszych procesów związanych ze skutecznym działaniem na konkurencyjnym rynku. Pierwszy projekt wspierany przez AI rozpoczęliśmy w wyniku rekomendacji przedstawionej przez Asseco Business Solutions po wielu dyskusjach na temat możliwości usprawnienia procesów wspierających sprzedaż. W trakcie jednego ze spotkań opowiedzieliśmy o naszych wyzwaniach w docieraniu do rynku. Asseco Business Solutions zaproponowało nam rozwiązanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

I od razu się na to zdecydowaliście? Dlaczego?

Od lat zbieramy i przechowujemy ogromne ilości bardzo wartościowych danych. Pochodzą one z różnych źródeł, systemów Asseco, ale również z naszych wewnętrznych systemów. W Bacardi-Martini Polska jesteśmy świadomi, że analiza danych to klucz do skutecznego docierania do rynku, dlatego też rozpatrywaliśmy kolejne możliwości automatyzacji tego procesu oraz podniesienia jego efektywności. Dyskutowaliśmy, testowaliśmy, wyciągaliśmy wnioski – aż znaleźliśmy przestrzeń na nowe ulepszenia. Ten etap uświadomił nam, że naprawdę ważne informacje umykają, gdy posiłkujemy się „analogową analityką”. Po wdrożeniu uzyskaliśmy potwierdzenie – oczywiście w danych. Sztuczna inteligencja zasila narzędzia wsparcia sprzedaży wartościowymi insightami opartymi na danych.

Czyli wdrożenie rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji to bardziej połączenie doradztwa biznesowego oraz wsparcia IT niż implementacja samego narzędzia?

Mechanizmy AI to w dużej części technologia, ale należy mieć świadomość, że sama technologia nie zagwarantuje sukcesu tego typu projektów. Zdecydowanie potrzeba do tego kluczowego z mojej perspektywy czynnika, jakim jest rozumienie procesów i problemów biznesowych. Wdrożenie AI w organizacji nie odbywa się w ten sposób, że zainstalujemy system i nagle wszystkie nasze decyzje są właściwe, a obroty rosną w szalonym tempie... To znacznie bardziej skomplikowany proces i wymaga świadomego działania. Przede wszystkim – nie możemy implementować AI wszędzie i na oślep.

Na początku należy zdiagnozować problem biznesowy, ocenić jego wagę, przeanalizować, jakich aspektów dotyczy, oraz sprawdzić, czy można go rozwiązać w ramach organizacji – i oczywiście, czy takie działanie ma sens. Krótko mówiąc, należy odpowiedzieć na pytanie, czy zastosowanie AI w danym przypadku się opłaci. Ma to dużo większe znaczenie niż sama technologia. Przygoda ze sztuczną inteligencją to długoterminowe przedsięwzięcie, nie zaś jednorazowe działanie. Zawsze pojawiają się nowe pomysły i alternatywne zastosowania, ważne jest także odważne eksperymentowanie poparte dowodami biznesowymi.

Jakie zatem problemy udało się rozwiązać w Bacardi-Martini Polska za pomocą sztucznej inteligencji?

Określanie skutecznej strategii dotarcia do punktów sprzedaży spędza sen z powiek niejednemu dyrektorowi handlowemu i zarządom wielu firm. Jak wybrać właściwego klienta i zorganizować przepływ informacji z tym związanej? Zastanawialiśmy się nad jakością naszej współpracy ze sklepami detalicznymi – czy potrafimy właściwie analizować zachowania konsumentów, dopasować częstotliwość kontaktu z partnerami, zakres wizyt handlowych, a także właściwie szacować ich wartość. Próby ustalenia tego pochłaniają dużo czasu i pracy. Z drugiej strony rynek FMCG szybko się zmienia, więc wiedza uzyskana w tradycyjny sposób często okazuje się już nieaktualna.

W centrum strategii Bacardi-Martini Polska jest konsument, więc zawsze staramy się zapewnić możliwie najszybszy dostęp do naszych produktów. Własnymi siłami sprzedaży jesteśmy w stanie obsłużyć zaledwie część z kilkudziesięciu tysięcy punktów sprzedaży w całej Polsce, które oferują nasze produkty konsumentom. Dlatego dotarcie do tych kluczowych klientów i utrzymanie jakościowej współpracy stało się celem pierwszego etapu naszej podróży z AI.

Udało się go zrealizować?

Zrealizowaliśmy demotest w konkretnym regionie Polski. Sztuczna inteligencja pozwoliła nam spojrzeć na działających tam partnerów handlowych z całkiem innej perspektywy. Dostarczyła wiedzę odzwierciedlającą rzeczywisty stan rzeczy, uzasadnioną i wytłumaczalną. Na jej podstawie mogliśmy skuteczniej oceniać potencjał sprzedażowy sklepów i zbudować listę najlepszych klientów. Ostatecznie okazało się, że w sklepach, które wskazała nam sztuczna inteligencja, szybko osiągnęliśmy lepsze wyniki niż w przypadku tych ocenianych tradycyjnie. Niektórych klientów wcześniej obsługiwaliśmy i teraz, wykorzystując AI, zwiększyliśmy w nich sprzedaż, a innych z kolei włączyliśmy do listy odwiedzin, ponieważ było to opłacalne. Część punktów natomiast zupełnie wyłączyliśmy z obsługi lub zmniejszyliśmy częstotliwość wizyt.

Jak demotest z AI przełożył się na strategię sprzedażową? Co wdrożenie sztucznej inteligencji na większą skalę oznacza dla Bacardi-Martini Polska?

Oznacza to realny wpływ na wybór listy klientów do kontaktu, możliwość skupienia się na relacjach z kontrahentami o wysokim potencjale sprzedaży oraz eliminacji nieuzasadnionych kosztów dotarcia do rynku. Co równie ważne – mając dostęp do automatycznych rekomendacji, nasi menedżerowie sprzedaży czy przedstawiciele handlowi zyskają więcej czasu na to, by swój wysiłek zainwestować w budowanie długofalowej relacji, a co za tym idzie – w rozwój biznesu.

A jak to będzie wyglądało od strony organizacyjnej?

Analizując demotest, wiemy już, że nad przedsięwzięciem z obszaru sztucznej inteligencji mamy pełną kontrolę i jesteśmy w stanie łatwo oceniać rezultaty. Wiemy dokładnie, co daje nam wykorzystanie AI w konkretnym obszarze, procesie czy działaniu. W dodatku całą wiedzę, którą pozyskujemy przy wsparciu AI, będziemy mogli czytelnie udostępnić w codziennie używanych systemach wsparcia sprzedaży (Platforma Rozwiązań Asseco Business Solutions) właściwym osobom (wnioski i rekomendacje).

Czy uważa pan, że sztuczna inteligencja ogranicza rolę pracownika w procesie decyzyjnym?

Absolutnie nie. Dzięki wprowadzeniu tych elementów nasza firma rozwija się jako organizacja o charakterze data driven. W pełni wykorzystujemy potencjał gromadzonych danych, utrzymując ich najwyższą jakość i przetwarzając je na konkretną wiedzę (tzw. insighty). To właśnie wiedza pomaga podejmować lepsze i trafniejsze decyzje, co istotne, przy wykorzystaniu tych samych zasobów ludzkich. Zgodnie z filarem wartości rodzinnych Bacardi-Martini Polska, dzięki któremu między innymi otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work, to pracownik jest dla nas najważniejszy i nadal podejmuje ostateczne decyzje. Właśnie taka zmiana ma sens: najcenniejsze zasoby organizacji, czyli ludzie, zajmują się tym, czego nie można odpowiedzialnie powierzyć technologii. AI w tym tylko wspiera, dostarczając materiałów do podejmowania trafnych decyzji. Do człowieka należy jednak ostatnie słowo.

Czy inne firmy z branży FMCG także pójdą w kierunku AI? Jeśli tak, jak taka rewolucja będzie przebiegać?

Jak w rewolucji AI będą postępowały firmy z naszej oraz innych branż? Sądzę, że bardzo podobnie. Takie mamy zresztą sygnały z rynku – bo nie wystarczy mieć dane, sprawdzone mechanizmy (nazwijmy je „excelowe”) oraz zdolnych analityków. To za mało w obecnej sytuacji. Czy podobne podejście mają inne organizacje? To pozostawiam już do indywidualnej analizy i wyciągnięcia wniosków. Aby zbytnio nie uogólniać: zawsze warto pamiętać, że każda firma (nawet z tej samej branży), działająca na tym samym rynku i w danym czasie może działać w innym tempie, wprowadzać innowacje oraz przede wszystkim mieć inne potrzeby czy możliwości.

Jakie są kolejne plany Bacardi-Martini Polska?

Nasza rewolucja z AI ma charakter procesowy. Za chwilę zaczynamy implementację pierwszego projektu AI na całą Polskę. Z pewnością będziemy też rozważać włączanie kolejnych usług – aby mieć pewność, że nie tylko docieramy do najlepszych sklepów, ale też jesteśmy w stanie tę współpracę utrzymać. Skuteczne zarządzanie systemem sprzedaży ma kluczowe znaczenie przy tak dynamicznym rozwoju firmy, jaki odnotowujemy w ostatnich latach.

Wspieramy procesy route-to-market Tomasz Kajdzik dyrektor działu systemów mobilnych i platformy Connector w Asseco Business Solutions W Asseco Business Solutions już od dłuższego czasu pracujemy nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w procesie pozyskiwania wiedzy i wartościowych insightów, na podstawie danych gromadzonych przez nasze systemy oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W AI widzimy ogromny potencjał i szansę dla wielu organizacji FMCG (i innych branż) na optymalizację procesów i realny organiczny rozwój. Obecnie priorytetowo traktujemy procesy związane ze wsparciem tzw. route-to-market. W tym celu stworzyliśmy innowacyjny system rekomendacji, który pozwala na wyliczanie potencjału klientów, dotarcie do najlepszych sklepów oraz ochronę najlepszych punktów sprzedaży w trakcie współpracy. Przy projektach z obszaru AI koncentrujemy się na biznesie, nie na technologii. Ona ma wspomagać to, co najważniejsze – ludzi i biznes, który chcą rozwijać.