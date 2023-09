Tusk: podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł PAP

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni; oznacza to, że każdy emeryt z emeryturą do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego - powiedział w sobotę szef PO Donald Tusk przedstawiając program wyborczy tej partii.

