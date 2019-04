Dane z USA (teoretycznie) bez większego wpływu na dolara

Dane nt. sprzedaży detalicznej za luty wypadły mieszanie – dynamika nieoczekiwanie okazała się ujemna (-0,2 proc. m/m), a bez samochodów spadek wyniósł (-0,4 proc. m/m) – ale mocno w górę zrewidowano dane za styczeń (odpowiednio do 0,7 proc. m/m z 0,2 proc. m/m i 1,4 proc. m/m z 0,9 proc. m/m dla danych z wyłączeniem aut).

To sprawiło, że rynek nieco zlekceważył słabsze dane za luty. Niemniej warto będzie mieć to na uwadze, kiedy publikowane będą dane za marzec. Z kolei odczyt PMI dla przemysłu wypadł nieco poniżej prognozy na poziomie 52,5 pkt. – cofnięcie w marcu z 53,0 pkt. do 52,5 pkt. – ale rynek zwyczajowo już bardziej „ufa” danym ISM. Te, opublikowane o godz. 16:00 wskazały na odbicie w marcu do 55,3 pkt. z 54,2 pkt. (szacowano 54,5 pkt.)

Wykres tygodniowy FUSD

W grupie G-10 najmocniejszy jest dzisiaj funt, którego zwyżki napędzane są oczekiwaniem na ponowne głosowania orientacyjne dzisiaj wieczorem. Na popołudnie zaplanowana została debata po której marszałek Izby Gmin wybierze te projekty, które trafią pod głosowanie – te może rozpocząć się o godz. 21, a wyniki poznamy około 23. Inwestorzy zdają się zakładać, że zbliżą one nas do scenariusza „łagodnego” Brexitu, bądź powolnego wycofywania się z tego projektu. Negatywna reakcja na funcie może pojawić się w sytuacji, kiedy podobnie jak w ostatnią środę, żaden z projektów nie zyska poparcia większości. Wtedy głosowania mogą zostać powtórzone w środę, chociaż z Downing Street 10 już napływają głosy, że jeszcze w tym tygodniu możliwe byłoby „czwarte podejście” do głosowania nad rządowym porozumieniem ws. Brexitu.

Wykres dzienny GBPUSD