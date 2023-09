Danone zainwestuje 230 mln zł w Opolu

Francuski koncern powiększy fabrykę Nutricii w Opolu, rozbudowując dział zajmujący się produkcją specjalistycznej żywności medycznej.

Specjalistyczna żywność przynosi francuskiemu koncernowi Danone duże zyski, więc jej produkcja będzie jeszcze większa. W środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przedstawiciele grupy w asyście ministra rozwoju Waldemara Budy ogłosili rozpoczęcie wartej 230 mln zł inwestycji w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Opolu, działającego pod szyldem Nutricia.

- Powstanie kolejny zakład, dostarczający specjalistyczna żywność, potrzebną pacjentom. Już dziś większość produkcji z Opola jest eksportowana. To właśnie takie inwestycje powodują, że Polska w trudnym gospodarczo czasie ściga się o najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej - mówi Waldemar Buda.

Nutricia zajmuje się z jednej strony produkcją żywności specjalistycznej (podawanej np. pacjentom onkologicznym w szpitalach i w ramach opieki domowej), a z drugiej żywnością dla dzieci. Spółka Nutricia Polska w ubiegłym roku miała 1,05 mld zł przychodów, generując przy tym 242 mln zł zysku netto. Jest najbardziej rentowną gałęzią działalności grupy Danone w Polsce.

- W Opolu mamy zbudowany już świetny ekosystem: działającą, innowacyjną fabrykę, która współpracuje w lokalnym uniwersytetem i władzami samorządowymi. Tu każdy dba o ten zakład bez względu na barwy polityczne. W ciągu najbliższych 18 miesięcy na terenie 11 ha powstanie kolejny zakład, w którym koncentrować będziemy się na produkcji żywności medycznej - zapowiada Artur Ludwiczak, prezes Nutricii Polska.

Poza zakładem w Opolu Danone ma w Polsce jeszcze sześć fabryk. Produkty mleczne trafiają do sklepów przede wszystkim z dużego zakładu w Bieruniu w województwie śląskim, w który koncern w ostatnich latach zainwestował ok. 300 mln zł. Do grupy należy też produkujący wodę Żywiec-Zdrój.

— W 2022 r. nasze przychody urosły o ponad 10 proc. Żywność i napoje spożywane w domu to ostatnie kategorie produktów, które dopada spadek popytu i ograniczanie zakupów przez konsumentów. Obserwujemy jednak zmniejszanie się wartości koszyka w całej branży FMCG, wybieranie artykułów z niższej półki i dość duże wahania w poszczególnych grupach asortymentowych. Dlatego w tym roku koncentrujemy się w znacznie większym stopniu na inwestycjach w rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej niż na kontroli kosztów - mówił niedawno w PB Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek Danone w Polsce.