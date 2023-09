Danske Bank prognozuje stagnację szwedzkiej gospodarki

W tym roku szwedzka gospodarka ma odnotować zerowy wzrost i dopiero w przyszłym wyraźnie się ożywić, prognozują ekonomiści Danske Bank obniżając swoje dotychczasowe projekcje, donosi Bloomberg.

Danske Bank poddał korekcie swoje oczekiwania wobec największego skandynawskiego kraju. Po ostatnich danych makro zweryfikował swoją prognozę zmiany PKB w tym roku do zera z 0,5-proc. dynamiki wzrostu oczekiwanej poprzednio. W przyszłym roku ma być już zdecydowanie lepiej. Projekcja na 2024 r. zakłada bowiem, że gospodarka rozwijać się będzie w tempie 1,7 proc., prawdopodobnie najszybciej spośród czterech największych skandynawskich krajów.

W raporcie Danske podkreślono, że choć perspektywy gospodarcze pozostają niejasne, szwedzka ekonomia wspierana jest przez silny rynek pracy. Kwestią problematyczną pozostaje nadal rynek mieszkaniowy, który w ubiegłym roku odnotował poważny kryzys, jeden z najmocniejszych na świecie. Spekuluje się, że ceny mieszkań osiągnęły już najniższy poziom po załamaniu w 2022 r.

Danske oczekuje, że szwedzki bank centralny przeprowadzi jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych. Ma do niej dojść podczas wrześniowego posiedzenia Riksbanku. Referencyjna stawka ma osiągnąć pułap 4 proc. Akcentuje, że by wpierać walkę z inflacji bank centralny będzie też zmuszony chronić koronę, m.in. poprzez utrzymywanie stóp procentowych na poziomie zbliżonym do Europejskiego Banku Centralnego.