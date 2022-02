Decora wyłoży miliony na nową linię

Wyceniana na GPW na około 370 mln zł Decora, producent podłóg, mat podpodłogowych oraz materiałów wykończeniowych, nie stoi w miejscu. 9 lutego poinformowała, że już w lipcu wyraziła zgodę na realizację przez spółkę zależną AP Plast inwestycji w fabryce w Środzie Wielkopolskiej. Chodzi o doposażenie jej w linię produkcyjną dla podłóg winylowych SPC.

Firma szacuje wartość inwestycji na 38,5 mln zł netto, sfinansuje ją z własnych pieniędzy. Pierwszych przychodów z niej spodziewa się w III kw. Zapewnia, że inwestycja nie wpłynie na bieżącą produkcję, a w fabryce nie są planowane przestoje.

— Od wielu lat sukcesywnie realizujemy program inwestycji w zdolności produkcyjne. Obecnie jesteśmy również w trakcie budowy centrum dystrybucyjnego o powierzchni 23 tys. m kw., także zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej. Szacowany koszt inwestycji w tym przypadku to 60,1 mln zł — mówi Artur Tomikowski, dyrektor marketingu w Decorze.

Spółka oszacowała, że w 2021 r. zwiększyła przychody do 475 mln zł (+28,1 proc. r/r), zysk EBITDA do 94,5 mln zł (+17,5 proc.), a netto do 66,5 mln zł (+17,5 proc.). Przy tej okazji zwróciła uwagę na wiele niekorzystnych dla siebie czynników: wzrost cen surowców, materiałów, energii i transportu oraz presji płacowej spowodowanej inflacją.

„Zarząd podejmuje jednak działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów” — informuje Decora.

Spółka zaczęła sygnalizować problemy już pod koniec października, po publikacji wstępnych wyników za trzy kwartały. Po potwierdzeniu danych finansowych Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ, podniosła z 35 do 43,8 zł cenę docelową akcji Decory, utrzymując rekomendację „kupuj”. Obecnie kurs wynosi około 35 zł, czyli 11 proc. więcej niż rok temu. Tuż przed wybuchem pandemii było to około 19 zł.