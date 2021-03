Deloitte: polskie firmy ostrożnie podchodzą do rozwiązań chmurowych

Polskie firmy ostrożnie podchodzą do wdrażania rozwiązań chmurowych. Zdecydowana większość badanych firm, które już z nich korzystają, trzyma w chmurze publicznej co najwyżej 20 proc. swoich zasobów. Najwięcej obaw budzi bezpieczeństwo danych - wynika z badania Deloitte.

Według wtorkowego raportu Deloitte "Chmura publiczna w Polsce", który powstał m.in. na podstawie ankiet z udziałem szefów IT w dużych firmach, chmura publiczna w opinii badanych stała się standardem rynkowym.

Pomimo tego polskie firmy ostrożnie podchodzą do tej technologii. 73 proc. badanych przedsiębiorstw, które już z niej korzystają, trzyma w chmurze publicznej co najwyżej 20 proc. swoich zasobów, a nieliczne (2 proc.) przeniosły do niej ponad połowę zasobów. Do chmury najczęściej trafiają: rozwiązania biurowe, środowiska zapasowe dla systemów IT, archiwizacja danych oraz środowiska testowe i rozwojowe dla systemów IT.

Jak napisano w raporcie, 84 proc. badanych firm korzysta z usług jednego dostawcy rozwiązań chmurowych.

Organizacje, które już korzystają z chmury, największą jej wartość widzą w skalowalności i elastyczności oraz uproszczeniu zarządzania środowiskiem IT. Oszczędności są na trzecim miejscu.

Badani wskazują rozwiązania do magazynowania, przetwarzania i analityki danych jako najważniejszy obszar, gdzie chmura wnosi wartość. Według Deloitte jedną z kluczowych kwestii przy wdrażaniu chmury jest rozwój nowych kompetencji związanych nie tylko z obsługą tego środowiska, ale przede wszystkim z możliwością przesunięcia zasobów IT z zadań administracyjnych do obszarów wsparcia biznesu.

Jak wskazują ankiety, firmy, które nie korzystają z rozwiązań chmurowych, obawiają się przede wszystkim o bezpieczeństwo systemów i danych. Wskazują także na trudności z integracją systemów danych, złożoną architekturą oraz wydajnością.

W projekcie przeprowadzono osiem wywiadów eksperckich z szefami IT z sektorów finansowego i energetycznego oraz wywiad z ówczesnym ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. Dodatkowo zrealizowano 200 ankiet z udziałem szefów IT w dużych firmach i korporacjach, proporcjonalnie w sektorze produkcji, usług i handlu. Większość badanych (77 proc.) wywodziła się spośród głównych graczy w swojej branży, mających największe udziały w rynku. Były to zarówno polskie przedsiębiorstwa (46 proc.), jak i firmy z międzynarodowym kapitałem (54 proc.).

Projekt rozpoczął się pod koniec 2019 r., natomiast został zakończony w marcu 2020 roku.

Newsletter ICT Nowości z firm IT z naciskiem na spółki giełdowe: przetargi, informacje z rynku, newsy kadrowe i inne. ZAPISZ MNIE