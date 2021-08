Zaburzenia w międzynarodowym systemie handlu towarami zamiast maleć – wzmagają się. Wynika to z rozprzestrzeniania się wariantu Delta w Azji, gdzie zamknięte są niektóre porty. Przekłada się to na czas dostaw i ceny komponentów, co widać w wysokiej dynamice cen producentów. Niektóre duże banki inwestycyjne zaczynają obniżać w związku z tym prognozy makroekonomiczne dla dużych krajów.