Develia: inwestorzy przestali grać pod wezwanie

Foresti IV, Invest Line i BEKaP FIZ w połowie stycznia ogłosiły wezwanie na 295 mln (66 proc.) akcji. Zaproponowały 3,34 zł, a wobec jasnego stanowiska kilku OFE, głoszącego, że to za mało, podniosły cenę najpierw do 3,9 zł, a w poniedziałek, 21 lutego, do 4,15 zł.

Ani zarząd, ani trzy OFE (Aviva, NN i PZU) nie uznały tej ceny za odpowiadającej wartości godziwej. Bez sprzedaży akcji przez fundusze (trzy wymienione mają około 50 proc. akcji) szanse na powodzenie transakcji są zerowe. W warunkach wezwania próg powodzenia ustalono na 66 proc.