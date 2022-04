Dietl: wyższy roczny średni zysk GPW w ostatnich 5 latach

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl w czwartek podczas konferencji "Rekordowe wyniki spółek fundamentem bezpieczeństwa gospodarczego państwa" przypomniał, że obecnie trzy największe spółki w głównym indeksie GPW, czyli WIG20, to spółki Skarbu Państwa. Chodzi o PKO BP, PGNiG i KGHM, które mają 25 proc. w kapitalizacji.

Marek Dietl, fot. Marek Wiśniewski/PULS BIZNESU

Jak mówił, „Francja ma podobny udział spółek państwowych, ale jest taka gospodarka, która jest na szczytach konkurencyjności, czyli Finlandia, nowoczesne państwo, które ma dwukrotnie większy udział spółek w Skarbu Państwa w PKB”.

Dietl dodał, że to pokazuje, że spółki Skarbu Państwa mogą się wpisać w bardzo innowacyjną gospodarkę i świetnie sobie radzić.

Wskazał, że „w Norwegii, bardzo bogatym kraju, na giełdzie królują spółki państwowe, trzy największe spółki należące do państwa mają 40-proc. udział w głównym indeksie tamtejszej giełdy OSEAX".

Prezes GPW poinformował, że WIG20 w 2021 r. wzrósł o 14 proc., a OSEAX o 22 proc.

„Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej spółce Skarbu Państwa, czyli GPW. Wyniki giełdy są zmienne, stąd odwoływanie się do wyników rocznych nie jest najlepszym rozwiązaniem, lepiej jest uwzględniać cały cykl koniunkturalny. Jeśli więc spojrzeć na wyniki GPW w okresie 5 lat, to widzimy, że w ostatniej 5-latce średni zysk GPW wynosił 150 mln zł rocznie, w poprzedniej było to 112 mln zł, w jeszcze poprzedniej – 117 mln zł, a w tej jeszcze dalszej – 48 mln zł. A w tym czasie struktura własnościowa GPW specjalnie się nie zmieniała” – powiedział prezes GPW.