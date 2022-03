Dino zwiększyło zysk w IV kwartale 2021 r. o 15,7 proc.

Dino Polska opublikowało wyniki za IV kwartał 2021 r.

Przychody właściciela sieci sklepów wzrosły r/r o 39,8 proc. do 3,86 mld zł, EBITDA o 15 proc. do 360,8 mln zł, a zysk netto o 15,7 proc. do 235,5 mln zł.