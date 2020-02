Disney stworzył kolekcję sukien ślubnych

Disney to nie tylko kinowe animacje, ale lukratywny biznes rozrywkowy.

Co roku co najmniej 4 tys. par decyduje się na przyjęcie ślubne w parkach rozrywki, tzw. disneylandach, i na statkach Disneya — napisał portal CNBC. Nic dziwnego, że amerykański potentat rynku rozrywki ma nową propozycję dla młodych. Właśnie wypuścił na rynek kolekcję własnych sukien ślubnych inspirowanych stylem bajkowych księżniczek. Teraz kobiety, które mają obsesję na punkcie bohaterek baśni zekranizowanych przez legendarne studio animacji — Ariel z „Małej syrenki”, Aurory ze „Śpiącej królewny”, księżniczki Jasmine z „Aladyna”, Kopciuszka, Pocahontas czy Belli z „Pięknej i bestii” — mogą w pełni doświadczyć, jak to jest być jedną z nich. Kolekcję 16 modeli uszył producent sukien ślubnych Allure Bridals, a ich cena waha się od 1,2 do 10 tys. USD. Każda suknia ma unikatowy element lub krój, inspirowany konkretną postacią z bajki. Suknia Ariel, małej syrenki, to po prostu „sukienka typu syrenka” — ma obcisłą górę i dół niczym rybi ogon, rozszerzany na wysokości ud, co uwydatnia sylwetkę i pozwala osiągnąć efekt syreniej figury.