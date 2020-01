Dla CCC lepsze wciąż musi przyjść

Dna notowań producenta obuwia wciąż nie widać, a wstępne wyniki za IV kwartał 2019 r. tylko przyspieszyły przecenę

Mimo że na warszawskiej giełdzie królowała zieleń, to nie dla wszystkich spółek była to udana sesja. Kurs CCC, największego dystrybutora i producenta obuwia w Europie Środkowo- Wschodniej, spadał nawet o 10 proc., powiększając 12-miesięczną przecenę do 45 proc. Inwestorzy nerwowo zareagowali na szacunkowe wyniki za IV kw. 2019 r. Spółka zanotowała spadek zysku EBITDA o 3 proc. r/r do 298 mln zł, przy wzroście przychodów o 7 proc. do 1,72 mld zł. Zwyżka jest głównie wynikiem wciąż bardzo dynamicznie rosnącego segmentu e-commerce, którego przychody zwiększyły się o 41 proc. do 464 mln zł. O 2 proc. do 1,2 mld zł spadły natomiast przychody w sieci detalicznej, w tym w CCC o 3 proc. do 1,06 mld zł, a w szwajcarskim KVAG o 15 proc do 122 mln zł. Wyniki spółki rozczarowały nie tylko inwestorów, ale także zarząd.