Polskie biuro prasowe Carrefour miało przekazać serwisowi, że francuska centrala grupy dementuje te doniesienia.

fot. Bloomberg

Dlahandlu.pl przypomina, że Mid Europa Partners ma doświadczenie w biznesie handlu detalicznego. Był inwestorem sieci Żabka, jest akcjonariuszem Allegro.

W czerwcu ubiegłego roku francuskie media donosiły, że Carrefour rozważa wyjście z Polski. Tygodnik gospodarczy „Challenges’’ pisał wówczas o toczących się od kilku miesięcy pracach nad znalezieniem kupca dla biznesu Francuzów w Polsce i na Tajwanie.

Carrefour ma w Polsce ok. 1000 sklepów, z czego 90 to hipemarkety, 150 supermarkety, a prawie 700, to najmniejsze sklepy franczyzowe.