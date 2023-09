Długoterminowe oczekiwania inflacyjne w Szwecji bez zmian

Mimo odnotowanego spowolnienia wzrostu cen w szwedzkiej gospodarce, długoterminowe oczekiwania związane z inflacją pozostają na niezmienionym poziomie. Sugeruje to, że konsumenci, inwestorzy i przedsiębiorcy nadal wykazują pewne obawy odnośnie przyszłej sytuacji makroekonomicznej, spodziewając się, że inflacja jeszcze długo będzie przekraczała cel banku centralnego.

Według badań przeprowadzonych przez firmę Propera prognozy rynku pracy, menedżerów ds. zakupów i uczestników rynku pieniężnego oparte o wskaźnik CPIF zakładają roczny wzrost cen przy stałej stopie procentowej, która jest docelową miarą Riksbanku, na poziomie 2,1 proc. za pięć lat. Odczyt nie uległ zmianie względem czerwcowej publikacji.

Z kolei CPIF dla pierwszego roku osłabł do 3,6 proc. z 4,0 proc. poprzednio, zaś dla drugiego wzrósł z 2,5 do 2,6 proc.

Natomiast ankietowani w ramach zleconego przez bank centralny badania spodziewają się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy referencyjna stopa procentowa Riksbanku wyniesie 4 proc. by w ciągu 12 miesięcy spaść do 3,5 proc. do 2,6 proc. w ciągu 24 miesięcy i 2,5 proc. w ciągu 60 miesięcy.

Tymczasem inflacja pozytywnie zaskoczyła w oszacowaniu na sierpień. Spadła mocniej niż oczekiwano. Tzw. inflacja bazowa z wyłączeniem energii i zmian stóp procentowych wyniosła 7,2 proc. w ujęciu rocznym. Ekonomiści spodziewali się jej na poziomie 7,4 proc.

Specjaliści oczekują, że mimo spadku aktywności gospodarczej i wyhamowania presji inflacyjnej, na zaplanowanym na 21 września posiedzeniu Riksbank podniesie stopy procentowe o 25 pkt bazowych do pułapu 4,0 proc.