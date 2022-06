DM BDM obniżył cenę docelową akcji Seleny

Powód obniżenia wyceny to znacznie wyższy koszt kapitału.

Krystian Brymora podkreśla, że spółka pozytywnie zaskoczyła wynikami za I kwartał, z sukcesem wdrażając kolejne podwyżki cen produktów. Podobnie powinno być w drugim kwartale, ale już prognozy na drugie półrocze obniżono ze względu na ubytek rynku rosyjskiego (firma lokowała tam 20 proc. produkcji). W sumie jednak w stosunku do poprzedniego raportu prognoza EBITDA na 2022 r. poszła w górę o 16 proc. do 133,3 mln zł. W kolejnym roku wynik na tym poziomie spadnie jednak o 20 mln zł, zakłada analityk. Przychody zmaleją natomiast o 10 proc. do 1,64 mld zł, prognozuje Krystian Brymora.