DM BDM podniósł rekomendację dla Budimeksu

W raporcie z 26 października analityk zwrócił uwagę, że mocna pozycja gotówkowa generuje w obecnych warunków dodatkową, istotną kontrybucję odsetkową do wyniku netto oraz pozwala bez ograniczeń startować w największych przetargach.

Zobacz także 10 spółek polecanych na listopad

“W III kw. 2022 spółka pozyskała kontrakty o wartości 2,5 mld zł, co pozwoliło powiększyć backlog do 12,5 mld zł (vs 11,8 mld zł po II kw. 2022). Dodatkowo w najkorzystniejszych ofertach Budimex ma ponad 3 mld zł kolejnych zleceń. Podtrzymujemy, że spółka jako generalny wykonawca z dużym portfelem powinna być beneficjentem schłodzenia koniunktury na rynku budowlanym. (... ) Nasze prognozy wyników uległy kosmetycznym zmianom, spadek wyceny jest pochodną przede wszystkim znacznie wyższej stopy wolnej od ryzyka, którą przyjęliśmy na poziomie 8,0 proc. (poprzednio 5,5 proc.)” - napisano w uzasadnieniu.