Do tandemu trzeba dwóch

Nieustanne poszukiwanie nowych technologii, zwiększanie potencjału i rozszerzanie oferty — to kryje się za sukcesem lubuskiej firmy TANDEM, która świadczy usługi budowlane i produkuje innowacyjne prefabrykaty betonowe

TANDEM to przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, realizujące projekty z zakresu budownictwa przemysłowego, ale ofertę kieruje też do klientów indywidualnych. W ramach usług wykonuje prace związane z budową, remontem i modernizacją dróg i ulic, remontem nawierzchni oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Dział usługowy firmy zlokalizowany jest w Żarach (woj. lubuskie), natomiast zakład produkcyjny jest w Żaganiu (tu mieści się też siedziba spółki). Powstają w nim zróżnicowane prefabrykaty betonowe — słupy i belki prefabrykowane, okładziny górnicze, płyty drogowe, płyty ażurowe, a także ściany oporowe: typu „L” i „T” oraz TANDEM Blok System® i TANDEM Lego (marki własne). Firma jest też producentem betonu towarowego.

Początki TANDEM-u sięgają 1993 r. Zaczęło się od spółki cywilnej, która zajmowała się wynajmem sprzętu budowlanego i rolniczego. Z biegiem lat i postępującym wzrostem biznesu działalność została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dziś firmą zarządzają jej założyciele — Henryk Jung i Piotr Ciechanowicz, którzy nadal są też jej wyłącznymi właścicielami.

— Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom klientów, stale rozwijamy stosowane technologie, systematycznie poszerzając ofertę i podnosząc jakość świadczonych usług. Dzięki takiemu podejściu niegdyś mała, kilkuosobowa firma stała się prężnie działającym przedsiębiorstwem, zatrudniającym dziś ok. 100 pracowników — z dumą podkreśla Piotr Ciechanowicz.

Produkcją betonu towarowego TANDEM zajmuje się od 2005 r., kiedy kupił zakład do produkcji prefabrykatów betonowych w Żaganiu. Oferta firmy obejmuje betony specjalne o ściśle określonych właściwościach. Należą do nich m.in. betony mostowe, drogowe, posadzkowe, fibrobetony, wałowane RCC, samozagęszczalne SCC, hydrotechniczne, kontraktorowe (wodoszczelne), barwione, architektoniczne (o wysokim stopniu estetyki) oraz gruntocementy do stabilizacji i podbudów dróg.

Jak wspomniano, TANDEM oferuje też produkty sygnowane własną marką, do których należą ściany oporowe TANDEM Blok System®. Poprzez swobodne układanie elementów jeden na drugim możliwa jest błyskawiczna budowa zasieków, boksów, murów oporowych, wygrodzeń kompostowni, ścian powierzchni magazynowych, ogrodzeń czy składów materiałów sypkich.

Jak przekonuje Henryk Jung, TANDEM Blok System® ma liczne zalety. Wśród nich wymienia np. możliwość wielokrotnego montażu, demontażu i transportu bez utraty jakości, szybkość tworzenia konstrukcji, dużą trwałość i odporność na uszkodzenia oraz w praktyce nieograniczoną liczbę możliwych zastosowań.

— TANDEM Blok System® daje możliwość wznoszenia konstrukcji przy niewielkich wymogach związanych z podłożem. Montaż jest możliwy bezpośrednio na gruncie, posadzce betonowej lub płycie. Jedyny warunek, który musi być spełniony, to równa i stabilna powierzchnia — tłumaczy Henryk Jung.

Ciągłe innowacje

TANDEM nieustannie inwestuje w nowe technologie. Przykładem był zakup w 2018 r. nowej, zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo linii produkcyjnej do wyrobu prefabrykatów w technologii szybkiego rozformowania.

— Jest to pierwsza linia technologiczna w Polsce, która umożliwia wykonanie prefabrykatów łączących różne materiały, takie jak ceramika, beton, stal czy tworzywa sztuczne — zwraca uwagę Piotr Ciechanowicz.

Do kolejnej z hal produkcyjnych w 2019 r. zakupiono dwie suwnice pracujące w systemie tandemowym, służące do wykonywania żelbetowych elementów wielkogabarytowych (słupów, belek, ścian podwalinowych, ścian oporowych typu „L” i „T”, itp.).

— Zakup tych urządzeń pozwolił nam wprowadzić nową jakość do produkcji i znacząco rozszerzyć asortyment produktów. TANDEM stał się tym samym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych — wyjaśnia Henryk Jung.

TANDEM aktywnie bierze udział w różnych projektach mających na celu wprowadzenie na rynek nowych materiałów do produkcji prefabrykatów i innowacyjnych technologii prefabrykacji.

— Wiele elementów wykonywanych w naszym zakładzie produkcyjnym jest unikalnych na skalę kraju — przekonuje Piotr Ciechanowicz.

Na tym nie koniec innowacji. Spółka złożyła w grudniu 2019 r. wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych związanych z planami wprowadzenia na rynek linii produktów bazujących na betonie geopolimerowym i kruszywach recyklingowych.

— Celem prac jest stworzenie betonu geopolimerowego, który pozwoli na osiągnięcie wyższych parametrów podstawowych betonów i spełni dodatkowe warunki związane z odpornością chemiczną i szybkością wiązania betonu. Po zakończeniu projektu wystąpimy do Urzędu Patentowego RP z podaniem o ochronę własności intelektualnych. Będziemy zatem jedynym producentem takich elementów na polskim rynku — tłumaczy Piotr Ciechanowicz.

Inżynierska robota

TANDEM posiada własne biuro projektowe z wykwalifikowaną kadrą inżynierów budownictwa, świadczące usługi zarówno dla instytucji, jak i klientów indywidualnych.

— Nasi inżynierowie wykonują m.in. projekty obiektów przemysłowych, konstrukcji budowlanych, dróg KR1-KR7, parkingów czy zbiorników wód opadowych. Służą doradztwem na każdym etapie procesu budowlanego. Tworzą projekty zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Jednocześnie dbają o ciągły rozwój i poszerzanie swoich kompetencji — mówi Henryk Jung.

W ramach świadczonych usług budowlanych TANDEM wykonuje też projekty infrastrukturalne, realizując je jako generalny wykonawca, podwykonawca lub w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Świadczy też usługi doradztwa, gwarantując pełne zabezpieczenie procesów inwestycyjnych od strony technicznej.

Spółka z Żagania może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami budowlanymi oraz referencjami od zadowolonych klientów.

— Zrealizowaliśmy dziesiątki inwestycji. Przykładowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, wykonaliśmy nawierzchnię dróg o powierzchni blisko 11,5 tys. m kw. w technologii betonu wałowanego RCC C30/37, wyprodukowanego w naszym zakładzie, oraz postawiliśmy wokół wybudowanego zbiornika retencyjnego mur oporowy z bloków betonowych naszej marki TANDEM Blok System® — opisuje Piotr Ciechanowicz.

Innym z przykładów jest wykonanie w roku 2019 układu recyrkulacji wody w instalacji płukania grysów w kopalni kruszywa w Żaganiu. Prace polegały na budowie osadników, gdzie wykorzystano około 2,2 tys. mkw. płyt drogowych typu MON oraz około 220 m.b. prefabrykatów TANDEM Lego.

W biznesowym dorobku spółki nie brakuje też wielu prestiżowych certyfikatów i nagród, m.in. udział w rankingu Gazel Biznesu w latach 2008 i 2019, Lubuski Lider Innowacji 2018 r. w kategorii średnie przedsiębiorstwo oraz drugie miejsce w X edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu 2018.

Firma stale rozszerza działalność, obecnie także na rynki zagraniczne.

— Ważny jest ciągły rozwój, tak aby nasze produkty były bardziej dostępne i docierały do większej liczby klientów. W tym celu zwiększamy możliwości produkcyjne. W ubiegłym roku zakupiliśmy działkę, na której w najbliższych latach powstanie kolejna hala, wyposażona w peł- ni zautomatyzowane ciągi technologiczne do prefabrykacji elementów wielkogabarytowych. Dzięki tej inwestycji TANDEM umocni pozycję na rynku producentów prefabrykatów żelbetowych — zapowiada Henryk Jung.

TANDEM aktywnie działa na rzecz rozwoju biznesowego, branżowego i społecznego. Jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Betonu, Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wspiera akcje społeczne oraz współpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami, chętnie włą- czając się również w akcje charytatywne.

