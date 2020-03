Dogadać się w czasie pandemii

Do tej pory wszyscy w Polsce znali się na polityce i piłce nożnej. Teraz możemy dopisać kolejny temat do listy — to koronawirus

Polacy jak już się na czymś znają, to chętnie się wypowiadają. Nie inaczej jest tym razem, gdy pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 przewróciła nasze życie do góry nogami, a wkrótce może też wywrócić gospodarkę. Odpowiednie słowa są na wagę złota, więc lepiej najpierw myśleć, później mówić. Łatwo jest bowiem wzniecić panikę, wprowadzić kogoś w błąd i podzielić się negatywnymi emocjami jak wirusem, zamiast łagodzić sytuację i rzetelnie informować. Podobnie jest w firmach — jak nigdy wcześniej także tutaj trzeba uważać na to, co się mówi, jak się mówi i kiedy się mówi.

— Skuteczny przedsiębiorca to ten, który w ciężkich chwilach potrafi utrzymać swoje nerwy na wodzy, by emocje nie wpłynęły na jego zdolność oceny danej decyzji biznesowej. Podobną zasadę warto stosować w komunikacji, którą prowadzimy w tym obciążającym nas wszystkich czasie. Pilnujmy, by nasz język był stonowany — empatycznie odnoszący się do wątpliwości, na które odpowiada, jednak nieprowokujący odbiorcy w swoim tonie do zamknięcia się we własnym strachu. Tylko wspólnie, na podstawie solidarnej odpowiedzialności, będziemy w stanie efektywnie opanować bezprecedensowy wpływ koronawirusa na nasze wspólne życie i okiełznać nie mniej groźną „pandemię komunikacyjną” — radzi Michał Nowak (na zdjeciu), właściciel i dyrektor zarządzający butikowej firmy konsultingowej Okaeri Consulting, która specjalizuje się w komunikacji kryzysowej, korporacyjnym PR i konsultacjach społecznych biznesu.

W ostatnich latach firma pomagała m.in. Raffles Hotels & Resorts w przygotowaniach do debiutu na polskim rynku usług luksusowych.

Michał Nowak razem ze swoim zespołem przygotował 10 przykazań komunikacji kryzysowej w czasach pandemii. To zbiór rad dotyczących tego, jak menedżerowie i właściciele firm powinni rozmawiać ze swoimi pracownikami, kontrahentami i klientami. Pierwsza zasada przypomina o korzystaniu z faktów, a nie powielaniu fake newsów, nawet wtedy, gdy chwilowo wydają się one nawet korzystne dla firmy. Należy więc opierać się na oficjalnych komunikatach WHO, instytucji publicznych, służb porządkowych i wiarygodnych mediów. Mówienie prawdy i unikanie zbędnych emocji buduje na dłuższą metę zaufanie, a to jest dla firmy bezcenne.

— W obecnej sytuacji istnieje pokusa, aby dopóki to możliwe, podsycać sprzedaż, często bazując na strachu ludzi o przyszłość. Zbijanie kapitału na czymś takim pozornie się opłaca, ale w dłuższej perspektywie może przynieść tragiczne konsekwencje. Trzeba oczywiście utrzymywać ciągłość działań na tyle, na ile jest to możliwe, jednak nie za wszelką cenę. Nawet najdrobniejsze nierozważne działanie może doprowadzić do utraty zaufania przez klienta i otoczenia biznesowego — podkreśla Michał Nowak.

Dla wielu firm zaczął się trudny okres walki o przetrwanie, utrzymanie zleceń i zachowanie wypłacalności. Poczucie niewiadomej przekłada się również na niepewność samych pracowników. Przedsiębiorcy i menedżerowie będą więc musieli odbyć w najbliższym czasie niejedną trudną i szczerą rozmowę, poprosić o przesunięcie terminu płatności albo ustalić z zatrudnionym sposób działania w kryzysie. Nie należy unikać konfrontacji z problemami i ludźmi. To test z odpowiedniego mówienia, ale także słuchania. W kryzysowej „burzy mózgów” mogą zrodzić się przełomowe pomysły, rzucone przez tych, którzy do tej pory w strukturach przedsiębiorstwa byli niedoceniani.

— Właściciele, odczuwający presję sytuacji z każdej strony, są narażeni na ryzyko podjęcia pochopnych decyzji, które mogą okazać się katastrofalne w skutkach dla ich przedsiębiorstwa. Najskuteczniejszym środkiem prewencyjnym jest otwarta komunikacja, przedyskutowanie planu działania ze wszystkimi stronami, których on dotyczy — pracownikami, dostawcami, dytrybutorami etc. — podkreśla Michał Nowak.

Na liście przygotowanej przez agencję Okaeri znajduje się też przypomnienie wagi biznesowych relacji, które wychodzą daleko poza rubryki w Excelu. Czasem zamiast pisać suchego i zimnego mejla albo udawać, że jest się poza zasięgiem, warto zadzwonić lub odbyć wideorozmowę z długoletnim partnerem biznesowym. Zaoferować wsparcie i przyjąć pomoc. To także czas biznesowej kreatywności i działania na tyle, na ile pozwalają regulacje i epidemiczne obostrzenia. Kiedy klient nie przychodzi sam, tym bardziej trzeba postawić na poszukiwanie sposobów wyjścia do klienta. W branży restauracyjnej widać to choćby po knajpach, które wprawdzie się zamknęły, ale jednocześnie agresywnie weszły na rynek jedzenia z dowozem i szukają możliwości dostarczania ludziom pożywienia do domów, czego przecież żadne służby nie zabraniają. Potrzeba jest matką wynalazków, a kryzys i walka o przetrwanie mogą sprawić, że ktoś wykombinuje coś genialnego.

Zasady komunikacji kryzysowej w czasach pandemii

1. Korzystajmy z faktów, mówmy prawdę

2. Nie posługujmy się językiem emocji

3. Budujmy zaufanie

4. Nie bójmy się mówić „nie wiem”

5. Inicjujmy i utrzymujmy kontakt z partnerami

6. Nikogo nie stygmatyzujmy

7. Ogłaszajmy i dyskutujmy propozycje działań, od których nie będzie odwrotu

8. Uczciwie i rzetelnie komunikujmy się z pracownikami

9. Najpierw informujmy zainteresowanych, dopiero później cały świat 10. Działajmy dalej, ale z wyczuciem

Źródło: Okaeri Consulting