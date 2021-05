Dogecoin zwyżkuje po tweecie Muska

Według danych Coin Metrics, w piątek rano cena Dogecoina wzrosła o ponad 40 proc. do 55 centów. To zasługa tweeta napisanego przez założyciela Tesli, Elona Muska.

Elon Musk napisał na Twitterze, że współpracuje z programistami Dogecoin, aby poprawić efektywność transakcji. Notowania kryptowaluty, która z założenia miała być internetowym żartem, zdrożały o ponad 40 proc. do 55 centów. To wciąż o ok. 18 proc. mniej niż wynosi rekord odnotowany w ubiegłym tygodniu. Giełda Coinbase poinformowała w czwartek, że będzie oferować obsługę dogecoina w ciągu najbliższych sześciu do ośmiu tygodni.