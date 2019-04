Dolar dobrze kończy tydzień

Kluczowe informacje z rynków:

USA/ CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Według doniesień Wall Street Journal strony planują jeszcze dwie rundy spotkań czołowych negocjatorów (w tygodniu rozpoczynającym się 29 kwietnia szef USTR ma udać się do Pekinu, a po 6 maja Waszyngton ma odwiedzić delegacja wicepremiera Liu He), a ich celem miałoby być przygotowanie gruntu pod spotkanie prezydentów USA i Chin na przełomie maja i czerwca, kiedy to umowa handlowa miałaby zostać uroczyście podpisana. Wczoraj wieczorem Donald Trump dał do zrozumienia, że świat „szybko dowie się” o porozumieniu z Chinami.

USA / FED / DANE: Patrick Harker z FED, który uchodzi za „jastrzębia” powtórzył, że widziałby jeszcze jedną podwyżkę stóp w tym roku i jedną w przyszłym. Problem w tym, że szef FED z Filadelfii nie ma w tym roku prawa głosu w FOMC, oraz pozostaje w zdecydowanej mniejszości. Wczoraj wieczorem opublikowana została tez Beżowa Księga FED – w większości dystryktów raportowano, że sytuacja nie uległa zmianie względem wcześniejszego raportu, a w kilku z nich uległa poprawie.

KANADA / DANE (WCZORAJSZE POPOŁUDNIE): Po publikacji nieco lepszych od oczekiwań danych nt. inflacji CPI za marzec, szanse na cięcie stóp przez Bank Kanady do września spadły do niecałych 4 proc. wobec 19 proc. wcześniej. Inflacja bazowa CPI przyspieszyła do 1,6 proc. r/r z 1,5 proc. r/r (oczekiwano 1,3 proc. r/r).

AUSTRALIA: W marcu stopa bezrobocia wzrosła do 5,0 proc. z 4,9 proc. (co było zgodne z oczekiwaniami), ale zatrudnienie skoczyło o 25,7 tys. z 4,6 tys. (szacowano 12 tys.).

UE / USA / RELACJE HANDLOWE: Unia Europejska przygotowała własną listę produktów z USA wobec których miałyby zostać zastosowane wyższe stawki celne w sytuacji, gdyby Amerykanie wprowadzili wyższe cła, jako „odwet” za sprawę Airbus-Boeing.

EUROSTREFA / DANE: Opublikowane dzisiaj szacunkowe odczyty indeksów PMI wypadły słabo – przemysłowy odbił w kwietniu zaledwie o 0,3 pkt. do 47,8 pkt. (szacowano przynajmniej 47,9 pkt.), a usługowy spadł do 52,5 pkt. z 53,3 pkt. (prognoza była na poziomie 53,2 pkt.). Słabość usług może wskazywać na problemy w tzw. krajach peryferyjnych strefy euro. W przypadku Niemiec przemysł odbił do 44,5 pkt. z 44,1 pkt. (szacowano 45,0 pkt.), a usługi do 55,6 pkt. z 55,4 pkt. (prognozowano spadek do 55,1 pkt.).

WIELKA BRYTANIA / BREXIT / WYBORY DO EUROPARLAMENTU: Według sondażu YouGov Partia Brexitu założona kilka tygodni temu przez byłego lidera UKIP, Nigel’a Farage’a jest na prowadzeniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z 27 proc. poparcia, za nią są laburzyści i dopiero po nich torysi z wynikiem zaledwie 15 proc.

WIELKA BRYTANIA / DANE: Sprzedaż detaliczna w marcu wypadła lepiej od oczekiwań – dynamika wyniosła 1,1 proc. m/m i 6,7 proc. r/r.

Opinia: Dolar dobrze kończy ten tydzień, co ponownie wynika ze słabości pozostałych walut. W przypadku europejskich EUR i GBP, wynika to ze słabości danych w strefie euro (dzisiejsze szacunki PMI pokazują, że gospodarka ma „Problem”, a wcześniejsze spekulacje z Europejskiego Banku Centralnego sugerują, że decydenci nie za bardzo mają pomysł na to, jak do niego podejść), ale i też marnych widoków na zakończenie sagi Brexitu (spekulacje z ostatnich dni o pacie w rozmowach pomiędzy torysami i laburzystami, oraz najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego).

Na układzie koszyka dolara FUSD mamy białą tygodniową świecę, która przykrywa poprzednią czarną, dając tym samym sygnał, że korekta spadkowa dolara nie musi być kontynuowana.

Na dziennych wykresach EURUSD i GBPUSD widać było w ostatnich dniach potwierdzenie znaczenia spadkowych linii trendu. Na układzie EURUSD dzisiejsze wybicie w dół jest wymowne, bo złamana została też krótkoterminowa linia trendu wzrostowego.

O tym, że amerykański dolar nie daje jednak za wygraną świadczy chociażby ostatnie zachowanie się USDCAD – „Kanadyjczyk” nie wykorzystał szansy, której dały mu wczorajsze lepsze dane nt. inflacji CPI. Nadal tkwimy w konsolidacji.