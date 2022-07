Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły w tym miesiącu w obawie, że globalne spowolnienie osłabi popyt. Ceny obniżyły się we wtorek o 9,5 proc. do ponad dwumiesięcznego minimum wynoszącego 101,10 USD, po czym w środę w sesji azjatyckiej nieznacznie odbiły się do poziomu 103,86 USD za baryłkę.

Indeks MSCI dla akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią spadł o 1 proc., na czele z 2 proc. spadkiem dla tajwańskiego indeksu benchmarkowego– obejmującego wrażliwe udziały producentów chipów komputerowych – który osiągnął najniższy poziom od 18 miesięcy. Japoński Nikkei spadł o 1,1 proc.

Kontrakty terminowe na S&P 500 spadają o 0,1 proc., podczas gdy kontrakty terminowe na FTSE i EuroSTOXX 50 idą w górę o 1 proc. po intensywnej wtorkowej wyprzedaży.

W Stanach Zjednoczonych rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła poniżej rentowności 10-letnich.