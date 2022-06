Dolar zyskuje po danych z rynku pracy

Amerykańska waluta umocniła się w relacji do koszyka walut. Indeks dolarowy wzrósł do nawet 102,19 zaraz po prezentacji odczytów, by następnie nieco utemperować aprecjacje do 0,2 proc. i poziomu 101,92.

Zaprezentowane w piątek rządowe dane potwierdziły siłę i odporność rynku pracy. Liczba nowych zatrudnionych w maju w sektorze prywatnym poza rolnictwem wzrosła aż o 390 tys. przy medianie prognoz rzędu 325 tys. Z kolei stop bezrobocia utrzymała się na kwietniowym poziomi 3,6 proc.

Tak mocne odczyty mogą skłonić Fed do ostrzejszego zacieśniania warunków finansowania w kontekście większych podwyżek stóp procentowych, a im będą wyższe tym droższy będzie dolar.

Ze względu na to, że wzrost płac nadal utrzymuje się znacznie powyżej stóp, które są zgodne z celem inflacyjnym Fed na poziomie 2 proc. nie powstrzyma to Fed przed dalszym podnoszeniem stóp o 50 punktów bazowych na następnym lub dwóch kolejnych posiedzeniach – powiedział Michael Pearce, starszy ekonomista USA w Capital Economics.