Domino's Pizza przegrała z tradycyjnymi lokalami i opuszcza Włochy

Amerykańska wersja pizzy nie przypadła do gustu Włochom, którzy częściej wybierali tradycyjne i rodzime lokale zmuszając Domino's Pizza Inc. do wycofania swoich restauracji z “Domu Pizzy” - donosi Bloomberg.

Fot. Amin/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0