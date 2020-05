Doradcy przyspieszą restrukturyzacje firm

Rząd szykuje zmiany w postępowaniach o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Nowe przepisy ustrzegą firmy m.in. przed zerwaniem umów

Wygląda na to, że rząd wysłuchał postulatu, o którym pisaliśmy niedawno w „Pulsie Biznesu”, aby część obowiązków sądów upadłościowych przekazać doradcom restrukturyzacyjnym. To jeden z pomysłów właśnie tego środowiska, mających usprawnić i przyspieszyć postępowania służące dłużnikom i wierzycielom firm doświadczających coraz większych problemów z płynnością finansową. Właśnie trwają ostatnie prace nad projektem zapowiadającym wprowadzenie szybszej ścieżki restrukturyzacji w dobie epidemii. W najbliższych dniach powinien być skierowany do uzgodnień międzyresortowych.