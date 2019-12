Dow Jones prawie 200 punktów w dół

Rynki spodziewają się, że przyszły rok będzie co najmniej tak samo udany jak 2019 r., lecz według analityków oczekiwania mogą być zbyt rozbudzone.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,64 proc. i wyniósł 28.462,14 pkt.



S&P 500 zniżkował 0,58 proc. do 3.221,29 pkt.



Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,67 proc., do 8.945,99 pkt.



Dla indeksów Dow Jones i S&P 500 poniedziałek był najgorszym dniem od ponad czterech tygodni.



We wtorek, w Sylwestra, sesja na Wall Street będzie skrócona i zakończy się o 19:00 polskiego czasu. W środę, w Nowy Rok, amerykańskie giełdy, podobnie jak w większości innych krajów, będą zamknięte.



15 pierwszych egzemplarzy Tesla Model 3 wyprodukowanych w Gigafactory w Szanghaju we wschodnich Chinach w poniedziałek trafiło do nowych właścicieli – podała agencja Reutera. Pojazdy amerykańskiego koncernu kupili pracownicy chińskiej fabryki. Akcje Tesli spadały w poniedziałek o 3,5 proc.



Mimo wojny handlowej między USA i ChRL oraz wzmożonego nadzoru regulatorów firmy technologiczne nie spowolniły swojej działalności w 2019 r. Koncerny takie jak Alphabet, Microsoft czy Apple przegoniły w giełdowych zyskach indeks S&P 500.



Akcje Alphabetu zyskały w tym okresie ok. 29 proc. Kurs akcji Microsoftu wzrósł o 52 proc., a firmy Apple - o 74 proc. Pobiły tym samym 26-proc. wzrost indeksu S&P 500. W IV kw. 2019 r. S&P 500 zyskał ok. 9 proc.



"Niepokoi mnie możliwość korekty na rynku akcji. Spodziewałem, że do końca przyszłego roku indeks S&P 500 osiągnie 3.500 pkt. Zbliżamy się do tej granicy dużo szybciej niż oczekiwałem, dlatego wydaje mi się, że korekta o 10-20 proc. jest możliwa, jeśli S&P 500 szybko osiągnie 3.500 pkt." - powiedział Edward Yardeni, prezes Yardeni Research.



Media oczekują na początku nowego roku podpisania porozumienia handlowego USA-Chiny po tym, jak w połowie grudnia udało się dojść do porozumienia w sprawie wstępnej umowy w handlu pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.



Do USA ma udać się główny chiński negocjator handlowy, wicepremier Liu He, który podpisze w Waszyngtonie wstępną umowę z USA.



"Wzrosły oczekiwania w zakresie pokoju w handlu i globalnego wzrostu, jeśli nie zostaną spełnione, to problem dla rynków” - powiedział Alec Young, dyrektor zarządzający globalnych badań rynku w FTSE Russell.



Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w listopadzie przez Amerykanów, wzrosła o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Oczekiwano +1,4 proc. wobec spadku o 1,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1,7 proc.



Zapasy amerykańskich hurtowników w listopadzie pozostały bez zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano wzrostu wskaźnika o 0,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,1 proc.



Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w grudniu do 48,9 pkt. z 46,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 47,9 pkt.