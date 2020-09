Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego zaapelował do rządów, by fundusze stymulacyjne były przez nie kierowane do sektorów, które mogą tworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie dla młodych osób, zamiast wydawać je na obronę dotychczasowego status quo.

Włoski bankier podkreśla, że wraz z upływającym czasem dotacje będą się zmniejszać, dlatego tak ważne jest by szło za nimi tworzenie miejsc pracy.