Draw Distance rozkręca Serial Cleaners

Giełdowe studio, które w tym roku wyda swoją największą dotychczasową produkcję, ma wobec niej spore oczekiwania.

Draw Distance to notowany od czterech lat na NewConnect producent gier, którego największym akcjonariuszem jest Bloober Team. Spółka przygotowuje się do premiery gry „Serial Cleaners”, która została zapowiedziana na ten rok. To kontynuacja “Serial Cleaner”, skradanki w klimacie lat 70., która miała premierę w 2017 r. i do tej pory zdobyła ponad 1 mln użytkowników. Budżet poprzedniego tytułu zamknął się kwotą ok. 1,5 mln zł. W przypadku najnowszej produkcji ma być wyraźnie wyższy – jest szacowany na około 2-2,5 mln zł.